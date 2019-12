RTL bindet Oliver Pocher mit Exklusivvertrag

Der Comedian, Moderator und Entertainer mit der großen Klappe ist jetzt bei RTL zu Hause und erhält zwei neue Primetime-Formate, die speziell für ihn entwickelt wurden und sich bereits in Vorproduktion befinden.

Ein Exklusiv-Vertrag mit Oliver Pocher ist auf zwei Jahre ausgelegt, in denen der Kölner seine Talente in verschiedensten Genres ausspielen kann, informierte RTL am Sonntag. Der 41-Jährige soll zudem zwei weitere Folgen von „5 gegen Jauch“ moderieren.

Oliver Pocher und RTL verbindet eine lange Geschichte. Mit einem Casting bei „Hans Meiser“ hat 1999 alles begonnen. Seit 2005 ist Pocher quasi Dauergast bei RTL. So trat er mehrfach in der Serie „Alarm für Cobra 11“ auf, hatte u.a. Gastauftritte in den Shows „DSDS“, „Frei Schnauze“ oder „Denn sie wissen nicht, was passiert“.

Als Moderator war er bei RTL für die Shows „5 gegen Jauch“ und „Alle auf den Kleinen“ zu sehen. 2019 stellte der Comedian bei „Let’s Dance“ sein Tanztalent unter Beweis. Mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft belegte er den 7. Platz. Bei der abschließenden „Let’s Dance“-Tour gehörte er zu den absoluten Publikumslieblingen.

Kai Sturm, RTL-Unterhaltungschef: „Immer wenn Oliver Pocher bei RTL auftaucht, macht er uns und den Zuschauern – wie zuletzt noch bei ‚Let’s Dance‘ – großen Spaß. Deshalb freuen wir uns, dass wir das Allround-Talent exklusiv für unseren Sender gewinnen konnten und ihm mit auf den Leib geschneiderten Formaten einen sicheren Hafen und Spielwiese zugleich bieten werden.“