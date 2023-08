Heute erste neue „Chart Show“-Folge in 2023 – u.a. mit OMD

Anzeige

Die erfolgreichsten Comebacks aller Zeiten: Am Freitagabend gibt es die erste neue Folge der ultimativen Chart Show in diesem Jahr. Moderator Oliver Geissen begrüßt dabei unter anderem OMD und Right Said Fred.

Anzeige

ABBA, Modern Talking und die Kelly Family teilen eine Gemeinsamkeit: Sie alle feierten nach jahrelanger Pause fulminantes Comebacks. Heute präsentiert Oliver Geissen die erfolgreichsten Comebacks der Chart-Geschichte. Welches ist die erfolgreichste Comeback-Single, welches das erfolgreichste Comeback-Album aller Zeiten? Und die wichtigste Frage: Wer hat das erfolgreichste Comeback der Chart-Geschichte hingelegt?

„Die ultimative Chart Show“ dreht sich heute um die erfolgreichsten Comebacks

Die goldene Scheibe der ultimativen Chartshow dreht sich bereits seit 20 Jahren bei RTL.

In der neuesten Ausgabe der ultimativen Chart Show präsentiert Oliver Geissen die erfolgreichsten Comebacks der Chart-Geschichte. Welches ist die erfolgreichste Comeback-Single, welches das erfolgreichste Comeback-Album aller Zeiten? Mit seinen Gästen Ilka Bessin, Thomas Anders und Sasha beantwortet er auch spannende Fragen: Hat Johnny Cash wirklich deutsche Songs gesungen, feierten OMD ihr Comeback wegen der Ultimativen Chart Show und wie riecht eigentlich Heinos Parfüm: Der singende Enzian?

Live im Studio begrüßt die Chart Show: Modern Talking-Legende Thomas Anders, den leidenschaftlichen Elvis-Fan Sasha, die britischen New Wave-Stars von OMD, das coole Party-Duo Right Said Fred und Kelly Family-Superstar Angelo Kelly. Und es wird auch der wichtigsten Frage nachgegangen: Wer hat das erfolgreichste Comeback der Chart-Geschichte hingelegt?

Quelle: RTL | Red.: bey