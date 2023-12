RTL: Das sind die Pläne zum 40. Geburtstag

RTL feiert seinen Geburtstag mit einer großen Show „40 Jahre RTL – Das große Jubiläumsquiz“. Sonja Zietlow moderiert, RTL-Stars wie Günther Jauch und Frauke Ludowig quizzen um die Wette.

Am 2. Januar 1984 erblickte RTL – damals noch RTL Plus genannt – das Licht der Fernseh-Welt. Zur Feier des Jubiläums zeigt der Sender am 6. Januar, 20.15 Uhr, eine Jubiläums-Quizshow. Darin will RTL die Highlights der letzten vier Jahrzehnte Revue passieren lassen.

Günther Jauch diesmal nicht als Quizmaster sondern Rätselkandidat

Diesmal stellt nicht er die Fragen: Günther Jauch bei „Wer wird Millionär“. (© TVNOW / Frank Hempel)

Die Gäste, die sich durch die RTL-Geschichte quizzen, seien „ebenso hochkarätig und facettenreich wie die TV-Meilensteine“, um die es in der Show gehen wird, teilte RTL am Dienstag mit. Unter anderem dabei sind Günther Jauch, Frauke Ludowig, Oliver Geissen, Ilka Bessin, Daniel Hartwich und Bruce Darnell. Moderiert wird die Show von RTL-Urgestein Sonja Zietlow.

In jeder der Spielrunden gibt es ein Wiedersehen mit TV-Highlights wie „Das Schloss am Wörthersee“, krassen Dschungelprüfungen, sportlichen Höchstleistungen von Formel 1 bis NFL, aber auch journalistischen Meilensteinen. Wer erinnert sich noch an die lustigen Shows aus den 90ern, die ersten Soaps und „Let’s Dance“-Gewinner?

Außerdem sollen heimlich aufgenommene Szenen vom allerersten Arbeitstag der Promis bei RTL gezeigt werden – „Big Brother“ lässt grüßen. Wie das gehen soll, will der Sender aber noch nicht verraten.