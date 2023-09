RTL: Dschungelcamp soll 2024 gleich zwei neue Staffeln erhalten

Anzeige

Laut aktueller Medienberichte soll das Dschungelcamp im kommenden Jahr bei RTL eine zusätzliche Staffel spendiert bekommen.

Anzeige

Neben der regulären neuen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Jahresanfang soll RTL derzeit an einer weiteren Staffel des Dschungelcamps für den Sommer 2024 arbeiten. Das ging am Montag zuerst aus einem Bericht des Medienmagazins DWDL hervor, welches das 20-jährige Jubiläum des RTL-Formats als Anlass nennt.

Das soll RTL zum Dschungelcamp-Jubiläum planen

Wie DWDL ausführt, soll es sich bei dem geplanten Spin-Off um eine „AllStars-Staffel“ handeln, in der RTL Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergangener Dschungelcamp-Staffeln zusammenführt. Das Format soll in Südafrika vorproduziert werden und im Spätsommer 2024 erst bei RTL+ und dann bei RTL laufen, geht es aus dem Bericht weiterhin hervor. Eine offizielle Ankündigung seitens des Senders steht allerdings noch aus.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Dschungelcamp 2023: RTL