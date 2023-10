RTL-Jahresrückblick erhält neuen Moderator und Sendeplatz

Anzeige

Der traditionelle Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ wird in diesem Jahr erstmals auf einem neuen Sendeplatz sowie unter neuer Moderation laufen, wie RTL am Montag ankündigte.

2023 wird „Menschen, Bilder, Emotionen“ erstmals donnerstags laufen, nämlich am 7. Dezember 2023 live um 20.15 Uhr, teilte RTL am Beginn der Woche mit. Die Moderation übernimmt dabei Steffen Hallaschka, der laut Sender seinen Vertrag mit RTL schon Anfang 2023 um mehrere Jahre verlängert hat. Das Format will dabei weiterhin mit prominenten Studiogästen und Menschen hinter den einzelnen Geschichten auf prägende Ereignisse des Jahres zurückschauen.

Steffen Hallaschka übernimmt „Menschen, Bilder, Emotionen“ bei RTL

Der Sender zitiert Steffen Hallaschka in einer Pressemitteilung: „,Menschen, Bilder, Emotionen‘ ist ein absoluter TV-Klassiker am Jahresende. Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Jahresrückblick zu sein. Ich habe mir dafür eine Runde von prominenten Freunden eingeladen, mit denen ich auf ihr persönliches Jahr zurückschauen möchte. Und gemeinsam werden wir Menschen begegnen, die mit ihren Schicksalen oder ihren Erfolgen in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben.“

Anzeige

„Menschen, Bilder, Emotionen“ wurde viele Jahre von Günther Jauch moderiert. 2022 übernahmen Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Quelle: RTL Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.