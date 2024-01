RTL Nachtjournal-Sondersendung mit Heiner Bremer zum 30.

Das „RTL Nachtjournal“ wird 30 und holt für eine Jubiläums-Sondersendung heute noch einmal den legendären Anchorman Heiner Bremer aus dem Ruhestand zurück vor die Kamera.

Im Januar 1994 ging mit dem „RTL-Nachtjournal“ erstmals im deutschen Fernsehen ein Nachrichtenmagazin um Mitternacht auf Sendung. Den Machern war dabei nach eigenen Angaben von Beginn an klar: Wer sich um Mitternacht noch einmal über das Wichtigste vom Tag informieren will, der möchte nicht nur Fakten, sondern vor allem auch Hintergründe geliefert bekommen. Diesem Zuschauerbedürfnis versucht das „RTL Nachtjournal“ nun schon seit 30 Jahren Rechnung zu tragen.

„Geburtshelfer“ Heiner Bremer besucht heute seine Nachfolger beim „RTL Nachtjournal“

Neben Frontfrau Ilka Eßmüller, die seit 2008 dabei ist, moderieren regelmäßig auch Lothar Keller (seit 2017), Christoph Hoffmann (seit 2019) und Charlotte Maihoff (seit 2021). Mit Fakten, Hintergründen und Meinungen hat sich das Spätmagazin als eines der Markenzeichen des deutschen TV-Nachrichtenjournalismus etabliert. Seit dem Start wurden insgesamt 7.947 Ausgaben und damit 3.385 Sendestunden und 55 Minuten ausgestrahlt. Es gab über 94.031 Beiträge sowie 3.664 Schalten und Kommentare. Immer wieder nimmt das „RTL Nachtjournal“ Spezialausgaben ins Programm, etwa längere Interviews mit Spitzenpolitikern oder führenden Wirtschaftsvertretern sowie investigative Reportagen wie zum Beispiel zu den Hintergründen der gesprengten Nordstream-Pipelines oder zur Lage der LGBTIQ+ Community in Katar. In den Jahren 2022 und 2023 hat die Redaktion die Frequenz der beliebten Sonderausgaben enorm erhöht. Insgesamt wurden 386 „RTL Nachtjournal Spezials“ in 94 Stunden und 3 Minuten ausgestrahlt, davon rund 120 Ausgaben allein in den Jahren 2022 und 2023.

Bekannt ist das „RTL Nachtjournal“ auch für seine vielfältigen und wiederkehrenden Rubriken. In „Unterwegs mit …“ ist die Hauptmoderatorin einen Tag lang unterwegs mit Politikern und prominenten Persönlichkeiten und zeigt neben der offiziellen auch eine privatere Seite dieser Menschen. „1000 Meter Deutschland“ von Nadine und Martin to Roxel betrachtet jeweils ein gesellschaftlich relevantes Thema als Pro und Kontra aus einem lokalen Blickwinkel. In „Mal ehrlich“ kommentiert Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik bei RTL News, regelmäßig aktuelle politische Ereignisse. Im „Gegenverkehr“ bespricht er diese außerdem jeden Donnerstag im Auto mit dem Journalisten Jakob Augstein beim unterhaltsamen Streitgespräch im Berliner Stadtverkehr. Abgerundet wird die Nachrichtenwoche beim RTL Nachtjournal jeden Freitag im Rückblicksformat „Feierabend“.

In der Nacht zum morgigen RTL3. Januar 2024 blickt die Redaktion auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurück und begrüßt den langjährigen Anchor und Redaktionsleiter Heiner Bremer im Studio. Sendezeit ist, wie gewohnt, um 0 Uhr.

