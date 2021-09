RTL überträgt Bond-Weltpremiere live

Anzeige

Live vom roten Teppich: RTL berichtet aus London von der Weltpremiere des letzten Agenten-Abenteuers von Daniel Craig als James Bond.

Zwei Jahre lang mussten sich die 007-Fans gedulden: Nachdem der Kinostart von „James Bond: Keine Zeit zu Sterben“ zweimal verschoben wurde, feiert der Actionfilm Ende September endlich Weltpremiere in London. Dabei ist es nicht nur das letzte Agenten-Abenteuer mit Daniel Craig als James Bond – denn der britische Schauspieler gibt sein erstes langes TV-Interview für den deutschsprachigen Raum zu seinem letzten Agenten-Einsatz. RTL zeigt das „Exclusiv Spezial: Bond is back! Die große 007-Premiere live“ am 28. September ab 18 Uhr. Ausschnitte aus dem Interview sowie die Highlights der Premiere sind zudem ab 0.30 Uhr in einem weiteren „Exclusiv Spezial: Die große James Bond-Premiere“ zu sehen.

Im Einsatz für RTL begleiten Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer die Weltpremiere direkt vor Ort und auf dem „Red Carpet“ vor der Royal Albert Hall in London. Außerdem begrüßen sie das „Who is Who“ internationaler Gäste. Neben den großen Namen der Branche sowie Society-Größen werden die Darsteller des neuen Bond-Films erwartet. Allerdings besteht für die Zuschauer nicht nur die Möglichkeit, das „Red Carpet“-Event auf RTL.de, NTV.de, Guidomariakretschmer.de und Stern.de zu verfolgen. Denn Universal Pictures kündigte an, die RTL-Liveberichterstattung auch in ausgewählten Kinos zu streamen.

Wer schlüpft als nächstes in die Kultrolle? Diese und weitere Fragen – auch zu seinem Privatleben – will Frauke Ludowig dem Agenten 007 persönlich stellen. Dazu trifft sie den Bond-Star zu einem europaweit exklusiven TV-Interview bereits vor der Premiere. Seit 2006 schlüpfte Daniel Craig bislang viermal in die Rolle des Geheimagenten im Auftrag Ihrer Majestät. Nun, nach 15 Jahren im Geheimdienst, gibt Daniel Craig jetzt seine Lizenz zum Töten ab. „Keine Zeit zu Sterben“ wird sein fünfter und letzter Bond-Film sein. Ob er seinen Martini dann tatsächlich im Ruhestand genießen wird?