RTL zeigt zusätzliches DFB-Länderspiel gegen Griechenland – letzter Test vor EM 2024

Test-Länderspiel gegen Griechenland: RTL zeigt die Generalprobe der Nationalmannschaft vor der Heim-EM 2024 live im Free-TV.

Letzter Härtetest! Das DFB-Team absolviert seine Generalprobe vor der UEFA EURO 2024 live und exklusiv bei RTL! Am 7. Juni trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Testspiel vor der EM auf Griechenland. In welcher Frühform präsentiert sich die deutsche Nationalmannschaft eine Woche vor EM-Beginn? Und welche Spieler gehören beim heißersehnten Heim-Turnier zur vermeintlichen Stammelf?

Letztes Test-Länderspiel vor der EM 2024 live bei RTL

RTL zeigt das DFB-Länderspiel gegen Griechenland am 7. Juni um 20.15 Uhr (Anpfiff: 20.45 Uhr) aus dem Mönchengladbacher Borussia-Park live und exklusiv im Free-TV. Bereits am kommenden Dienstag, den 26. März, lädt das DFB-Team in Frankfurt die Niederlande zum Länderspielklassiker – ebenfalls live und exklusiv um 20:15 bei RTL.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Magenta TV wird RTL zwölf Spiele der UEFA EURO 2024 live und im Free-TV exklusiv übertragen. Darüber hinaus hält RTL umfangreiche Highlight-Rechte zu allen 51 Partien des Turniers.