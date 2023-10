Salman Rushdie erhält Friedenspreis heute live im Free TV

Anzeige

Salman Rushdie zählt zu den bedeutendsten Autoren unserer Zeit. Er überlebte ein Attentat und jetzt erhält er den Friedenspreis. Die Verleihung sendet das ZDF heute live.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ehre mit Salman Rushdie einen der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache, heißt es in der Begründung für den Friedenspreis. „Das bedeutet mir sehr viel, denn es ist ein sehr wichtiger Preis“, sagt Salman Rushdie selbst über die Auszeichnung. „Allein wenn man sich die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger anschaut, ist das inspirierend. Jeder kennt den Friedenspreis. Und ich hätte nie gedacht, dass mein Name auf dieser Liste stehen würde.“

Salman Rushdie: ein produktiver Autor und Freidenker

Salman Rushdie zählt zu den berühmtesten Schriftstellern der Welt. Das Licht der Welt erblickte er 1947 im indischen Bombay (heute: Mumbai) und wuchs ab seinem 14. Lebensjahr in England auf. Seinen Durchbruch erlangte er mit dem Roman „Mitternachtskinder“, der 1981 mit dem Booker Prize prämiert wurde. Aufgrund seines Romans „Die satanischen Verse“ rief der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini 1989 in einer Fatwa dazu auf, Rushdie zu töten. Seither lebte Salman Rushdie zeitweise im Untergrund, unter Pseudonym und unter Polizeischutz und war dabei immer produktiv – bis heute sind weit über 20 Romane und andere Schriften erschienen.

Sein Leben nach dem Attentat

Kurz nach Vollendung seines aktuellen Romans „Victory City“ wurde Salman Rushdie Opfer eines Attentats: Im August 2022 wurde Rushdie während eines Vortrags im US-Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt. Seither ist er auf einem Auge blind. Über sein Leben nach dem Attentat sagt Rushdie: „Zum Glück konnte ich mich erholen und konzentriere mich jetzt darauf, weiterzumachen.“ Nach Deutschland zu kommen, um diese wunderbare Auszeichnung entgegenzunehmen und über seine Arbeit zu sprechen, das sei ein wichtiger Schritt für ihn, um sein Leben als Schriftsteller wieder aufzunehmen, sagt er im Interview mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Preisverleihung für Salman Rushdie heue vormittag live im ZDF

Die Übergabe des Friedenspreises in der Frankfurt Paulskirche ist einer seiner ersten großen öffentlichen Auftritte seit dem Attentat. Die Laudatio hält der österreichisch-deutsche Schriftsteller Daniel Kehlmann, mit dem Salman Rushdie eine langjährige Freundschaft verbindet. Es ist Salman Rushdies dritter Besuch in Frankfurt. „Die Frankfurter Buchmesse weckt großen Optimismus, wenn man sich diese riesige Veranstaltung mit Tausenden von Verlagen anschaut. Man gewinnt den Eindruck, dass die Welt der Bücher floriert und nicht vom Aussterben bedroht ist. Die Frankfurter Buchmesse sei ein Symbol für alle.“

Das ZDF überträgt die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am heutigen Sonntag, den 22. Oktober, live ab 11 Uhr aus der Frankfurter Paulskirche. ZDF-Moderatorin Katty Salié führt durch die Preisverleihung.

Salman Rushdie beim BR, auf der Buchmesse und in der Audiothek

© Bayerischer Rundfunk – Der Bayerische Rundfunk bringt heute im Programm mehrere Beiträge zur Buchmesse und zu Salman Rushdie

Zeitgleich zur heutigen Verleihung des Friedenspreises veröffentlicht der Bayerische Rundfunk Rushdies Roman „Shalimar der Narr“ als Podcast, gelesen von Gert Heidenreich. Die sieben Folgen gibt es ab heute in der ARD Audiothek. Rushdies Erzählung handelt von Shalimar, einem Seiltänzer aus Kaschmir, aus dem ein Terrorist wird, der die Gewalt des Kaschmir-Konflikts in den Westen vor kalifornische Haustüren trägt. Seine Geschichte von enttäuschter Liebe, Radikalisierung und Destruktion spiegelt sich in der Geschichte Kaschmirs, seit Jahrzehnten umkämpfte Grenzregion – und Heimat der Großeltern Salman Rushdies. Rushdies Roman spannt den historischen Bogen von der Teilung Indiens bis zu den globalen Machtkämpfen nach 9/11 und wird als Psychogramm eines Attentäters und wütendes, schillerndes Epos über Kaschmir gelobt.

Der BR liefert zudem ein begleitendes Program zur Frankfurter Buchmesse. Dazu findet heute um 12.30 Uhr eine Lesung aus Salman Rushdies Roman „Shalimar der Narr“ mit aktuellen O-Tönen von der Buchmesse statt. Im Anschluss um 14.05 Uhr sendet der BR dann „Diwan. Das Büchermagazin“ vom Messegelände in Frankfurt. Und etwas später um 18.05 Uhr folgt das „Kulturjournal: Ausschnitte aus den Reden des Friedenspreisträgers Salman Rushdie und seines Laudators Daniel Kehlmann“.

Quelle: ZDF, BR