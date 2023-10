ZDF: Eingestellte Sendungen 2023

Anzeige

Das ZDF hat 2023 den Rotstift angesetzt: Zahlreiche Formate, vom Krimi über die Magazin-Sendung bis jüngst hin zur „Traumschiff“-Serie, müssen gehen. Ein Überblick über ZDF-Sendungen, die dieses Jahr das Zeitliche gesegnet haben oder bald noch werden.

Sparkurs beim ZDF: Etliche Sendungen hat die Medienanstalt dieses Jahr in Rente geschickt. Einige müssen noch 2023 die Segel streichen – oder flimmerten bereits ein letztes Mal über die Bildschirme. Andere folgen im Laufe des nächsten Jahres. Gründe für den Rotstift sind neben allgemeinen Kostengründen unter anderem eine Verschiebung des Budgets Richtung Mediathek sowie ein Fokus auf jüngere Zielgruppen.

Das neueste Opfer der Umstrukturierungen ist „Kreuzfahrt ins Glück“, ein „Traumschiff“-Ableger mit Florian Silbereisen, so DWDL. Die letzte Folge der Reihe soll 2024 laufen, insgesamt wolle sich das ZDF mehr auf die Marke „Traumschiff“ selbst fokussieren.

ZDF: Krimis, Magazine und abendfüllende Shows verabschieden sich

The show must go on bei „Wetten, dass..?“ – aber nur noch bis Ende November 2023. (© ZDF/Sascha Baumann)

Ende September beschäftigte sich das Magazin „Leute heute“ ein letztes Mal mit seichtem Promi-Klatsch. Auch drei ZDF-Krimiserien sagen Adieu: Noch in diesem Herbst ermittelt „Kommissarin Lucas“ nach 20 Jahren in ihrem letzten Fall. Nächstes Jahr werden dann „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ letztmalig im ZDF zu sehen sein. Bereits in diesem November verabschiedet sich Thomas Gottschalk zum zweiten Mal mit „Wetten, dass..?“

Nachstehend hat DIGITAL FERNSEHEN eine Übersicht über ZDF-Sendungen, die 2023 eingestellt wurden, mit letztem Sendetermin zusammengetragen.

Eingestellte ZDF-Sendungen 2023/24: Letzte Folgen

Katie Fforde : letzter Film bereits 2021, Entscheidung fiel 2023

: letzter Film bereits 2021, Entscheidung fiel 2023 ZDF Zoom : 29. März 2023

: 29. März 2023 Terra Xpress : 9. April 2023

: 9. April 2023 Leute heute : 29. September 2023

: 29. September 2023 Fritzie – Der Himmel muss warten : 19. Oktober 2023

: 19. Oktober 2023 Kommissarin Lucas : 28. Oktober 2023

: 28. Oktober 2023 Wetten, dass..? : 25. November 2023

: 25. November 2023 Makro : Ende 2023 – ZDF-Produktion, lief primär bei 3sat, Zweitverwertung bei ZDF Info

: Ende 2023 – ZDF-Produktion, lief primär bei 3sat, Zweitverwertung bei ZDF Info Heiligabend mit Carmen Nebel : 24. Dezember 2023

: 24. Dezember 2023 SOKO Hamburg : 2024

: 2024 Letzte Spur Berlin : 2024

: 2024 Kreuzfahrt ins Glück: 2024

Hinweis: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.