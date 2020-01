Schätzen und gewinnen bei „Alle gegen Einen“ live bei ProSieben

Ab Februar tritt wieder ein einzelner Kandidat gegen die gesamte TV-Nation an. Bei skurrilen Fragen wird so genau wie möglich geschätzt, doch wer liegt am Ende richtig und gewinnt den Jackpot?

In der Samstagabend-Show „Alle gegen Einen“ entscheidet oft Bauch über Kopf, denn die Lösungen der schwierigen Schätzfragen können die Kandidaten nur erahnen. Wer schätzt sich reich und liegt mit seinem Tipp am nächsten dran am Ausgang der ungewöhnlichen und mitunter actionreichen Experimente?

Doch nicht nur der Kandidat im Studio hat Chance auf einen Gewinn bis zu 100.000 Euro, denn er muss sich gegen zahlreiche TV-Zuschauer behaupten, die per App mitspielen können. Nur wer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot. Wird es der Studio-Kandidat oder einer der mitspielenden Zuschauer sein, der dann noch live in der Sendung ausgelost und von Moderator Elton telefonisch überrascht wird? Ein weiterer Gastgeber der Show ist Comedian Bastian Bielendorfer und die Außenreportage übernimmt Rebecca Mir. Zur Unterstützung sind außerdem wechselnde Promi-Joker dabei.

Die neuen Folgen von „Alle gegen Einen“ werden ab Samstag, 15. Februar live um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn übertragen. Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an der TV-Show teilnehmen und gewinnen: Die „Alle gegen Einen“-App zur Show ist kostenfrei in den App-Stores downloadbar.