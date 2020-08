„Sechs Monate Corona“: Morgen großer RTL-Thementag

Anzeige

RTL informiert am Donnerstag im Rahmen eines Thementages umfangreich über den Stand in der Corona-Krise.

In allen Informationssendungen und auf seinen Plattformen zieht der Sender ein halbes Jahr nach dem Beginn der Einschränkungen mit der Verhängung des Lockdowns am 22. März eine Zwischenbilanz und fragt, wie es angesichts der aktuell steigenden Infektionszahlen weiter gehen wird: In „Guten Morgen Deutschland“, „Punkt 12“, den Magazinen „Explosiv“ und „Exclusiv“, den Hauptnachrichten „RTL Aktuell“ und um Mitternacht im Nachrichtenmagazin „RTL Nachtjournal“.

Politische Corona-Bestandsaufnahme am Donnerstag

Gleichzeitig beraten sich im Rahmen einer Schaltkonferenz die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Merkel. Dabei werden konkrete Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der Pandemie und seiner Folgen erwartet.

Auch RTL.de und ntv.de begleiten am Donnerstag den RTL-Thementag und bieten dazu unter anderem umfangreiche Video-Analysen, Info-Grafiken und Interviews an.