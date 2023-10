„Sesamstraße“: 50. Staffel mit Olli Schulz und Co. – Start am Montag

Anzeige

Zur Jubiliäumsstaffel erhält die „Sesamstraße“ 13 neue Folgen. Staffel 50 startet morgen mit Elin und Elmo im Free-TV. Später kommt auch Olli Schulz zu Besuch.

Ihren 50. Jahrestag hat die „Sesamstraße“ bereits 2022 gefeiert. Jetzt kommt das 50. Staffeljubiläum. In der ersten von 13 neuen Folgen bauen Elin (die neue Bewohnerin der Sesamstraße) und Elmo zusammen mit Abby, dem Wolf, und Youtuberin Laura eine Seifenkiste. Staffel 50 soll aber noch so einige andere Highlights in petto haben.

Olli Schulz kommt zur „Sesamstraße“

Die erste neue Folge der 50. Staffel „Sesamstraße“ wird morgen, den 2. Oktober, auf Kika um 7.45 Uhr ausgetrahlt. Aber auch auf den 16. Oktober können sich „Sesamstraße“-Fans freuen, denn dann kommt Musiker und Podcaster Olli Schulz zu Besuch und singt für Elmo ein Schlaflied, um ihm die Angst vor der Nacht zu nehmen. Es könnte aber durchaus sein, dass Olli mit all seinen gruseligen Anspielungen genau das Gegenteil bewirkt.

Sind in Staffel 50 auch dabei: Elin und Krümelmonster. ©NDR/Thorsten Jander

Neu in Staffel 50 ist zudem die „Prima Klima“-Quizshow. Die Bewohner der Sesamstraße müssen hier gegen den ultimativen Quiz-Champion und Klimaexperten antreten: Das Krümelmonster. Mit der Reihe „Krümels Kekspermimente“ kann Letzterer auch sein Physikwissen unter Beweis stellen.

Alle neuen Folgen sind ab heute auch in der ARD-Mediathek verfügbar.