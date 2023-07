Sky: Das ist der erste Bundesliga-Samstag in der Saison 2023/24

Anzeige

Vor kurzem wurde bekannt, dass Serien- und Rekordmeister Bayern München beim SV Werder Bremen in die Bundesliga-Saison 2023/24 startet – aber nicht bei Sky, sondern Sat.1 und DAZN. Jetzt ist raus, wie die weiteren Partien sich verteilen.

Zwar müssen die Bayern-Fans unter der Sky-Kundschaft an den ersten beiden Bundesliga-Spieltag zunächst einmal stark sein. Dafür hat der Pay-TV-Anbieter aber trotzdem einige Top-Spiele zu bieten. Der erste Bundesliga-Samstag bei Sky liest sich wie folgt:

19. August, 15.30 Uhr:

Bayer Leverkusen – RB Leipzig

VfL Wolfsburg – 1.FC Heidenheim

TSG Hoffenheim – SC Freiburg

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart – VfL Bochum

18.30 Uhr:

Borussia Dortmund – 1.FC Köln

Am Sonntag, 20. August, folgen dann noch die beiden Begegnungen Union Berlin – Mainz 05 (15.30 Uhr) sowie Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98 (17.30 Uhr) – beide live bei DAZN.

Keine Bayern bei Sky an Bundesliga-Spieltag 1 und 2

Den zweiten Spieltag eröffnet RB Leipzig zuhause gegen den VfB Stuttgart, am 25. August um 20.30 Uhr, bei DAZN. Tags darauf übernimmt wieder Sky unter anderem mit Spielen wie Bochum – Dortmund, am Nachmittag, oder Gladbach – Leverkusen, am frühen Abend. Bayern München ist dann erst wieder am Sonntag, den 27. August, gegen FC Augsburg in einem Heimspiel gefordert (17.30 Uhr, DAZN).

