„Harry Potter“-Sender geht heute bei Sky an den Start

Sky startet noch heute den neuen Pop-up-Sender „Sky Cinema Harry Potter“ mit allen Filmen der Potter-Saga und der „Phantastische Tierwesen“-Reihe.

Alles begann Ende der 1990er Jahre und wurde so rasend schnell zu einem Mega-Erfolg, dass heute jeder diesen einen Namen kennt: „Harry Potter“. Eine ganze Generation an begeisterten Kindern hätte sich nichts lieber gewünscht, als selbst zum elften Geburtstag den Brief aus Hogwarts per Eulenpost zu erhalten. Die Autorin J. K. Rowling machte ihre umfangreiche Fantasy-Reihe in wenigen Jahren zur Milliardärin.

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World™ Publishing Rights/ J.K. Rowling WIZARDING WORLD – An den Kinokassen konnte „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ nicht den Erfolgserwartungen gerecht werden, hatte aber auch während der Produktion mit der Corona-Pandemie und dem Skandal um den ehemaligen Grindelwald-Darsteller Johnny Depp zu kämpfen, der schließlich durch Mads Mikkelsen ersetzt wurde

Einen wesentlichen Anteil an diesem Wahnsinnserfolg hatten neben den Büchern in besonderem Maße die Kinofilme. Ganze acht an der Zahl sind es geworden zwischen 2001 und 2011. Die drei Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger) und Rubert Grint (Ron Weasley) wurden im Laufe eines ganzen Jahrzehnts selbst mit ihren Rollen vor aller Augen vom Kind zu Erwachsenen und fanden am Film-Set eine zweite Familie. Mit bereits drei Filmen unter der neuen Reihe „Phantastische Tierwesen“ und dem Riesen-Videospiel-Erfolg „Hogwarts Legacy“ wird Rowlings Universum zudem weiterhin am Leben gehalten.

Ab heute gibt es „Harry Potter“ rund um die Uhr bei Sky

Der neue Pop-up-Sender „Sky Cinema Harry Potter“ wird ab heute noch bis zum 26. November verfügbar sein. Rund um die Uhr laufen hier nicht nur alle acht „Harry Potter“-Blockbuster, sondern ebenso die drei bisherigen Kino-Streifen der „Phantastische Tierwesen“-Reihe, die zuletzt mit „Dumbledores Geheimnisse“ die Hollywood-Stars Jude Law und Mads Mikkelsen im „Harry Potter“-Universum etablierte. Ein zusätzliches Schmankerl auf dem Sender ist die große Reunion-Doku „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“, in der Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rubert Grint zehn Jahre nach dem Kinofinale an die alten Sets und zu den alten Weggefährten zurückkehren, aber auch die neue Wizarding World erforschen. Neben dem linearen 24-Stunden-Programm des Pop-up-Senders sind alle Filme und das Doku-Special auch über Sky Q und Sky Go abrufbar.

Alle Filme auf „Sky Cinema Harry Potter“ im Überblick:

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)

Harry Potter und der Feuerkelch (2005)

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1 (2010)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2 (2011)

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016)

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018)

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (2022)

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (2022)

