Sky Crime Sommer: Drei neue Originals und weitere Highlights

Diesen Sommer zeigt Sky im Rahmen seines Sky Crime Sommers einige neue Formate. Neben drei neuen Eigenproduktionen sind weitere Crime-Highlights angekündigt.

Auf Sky Crime zeigt der Pay-TV und Streaming-Anbieter Formate, die sich mit real geschehenen Verbrechen auseinandersetzen. In diesem Jahr heißt das Sommerprogramm entsprechend Sky Crime Sommer. Unter dem Label bündelt Sky eine Reihe von sogenannten True Crime-Formaten. Prominent beworben werden drei Eigenproduktionen: „Anwälte des Bösen – Zwischen Gesetz und Gewissen“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) läuft ab dem 24. Juli und folgt dem prominenten Strafverteidiger Dr. Adam Ahmed, zu dessen bekanntesten Fällen etwa der Mord an Rudolph Mooshammer zählt. Die Sendung soll beleuchten, wieso er Strafverteidiger ist, ob ihm die Schuldfrage wichtig sei und was er empfände gegenüber Opfern und Hinterbliebenen.

Eine weitere Eigenproduktion, die ab dem 19. Juli läuft, ist „Verbrechen von Nebenan“. Sky Crime bringt in sechs Folgen einen beliebten Podcast auf den TV-Bildschirm: Radiomoderator, Journalist, Buchautor und eben Podcaster Philipp Fleiter startete 2019 „Verbrechen von Nebenan – True Crime aus der Nachbarschaft“ und erzählt in dem Podcast von Kriminalfällen aus ganz Deutschland. Dabei ist es ihm wichtig, dass die einzelnen Fälle in Medien und auf sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgten. Für Sky behandelt er neue Kriminalfälle und auch solche aus den Podcasts.

In „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“, einer vierteiligen Dokuserie, sollen ab dem 5. August Angehörige der Opfer, Ermittler und Experten die Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel beleuchten. Zusätzlich zu den Eigenprokutionen hat Sky Crime auch die zweite Staffel „Deadly Cuts“, „Mord im Bayou“, The Dissident“ und weitere Formate im Programm. Die Inhalte sind jeweils via Sky Crime, Sky Ticket und Sky Q verfügbar.

Die Sendungen des Sky Crime Sommer im Überblick:

Ab 14. Juni: „Deadly Cults“

Ab 24. Juni: „Anwälte des Bösen – Zwischen Gesetz und Gewissen“

Ab 1. Juli: „Mord im Bayou”

Ab 5. Juli: „The Dissident”

Ab 15. Juli: „An Unexpected Killer – Die Mörder von nebenan“

Ab 19. Juli: „Verbrechen von Nebenan“

Ab 26. Juli: „Outcry – Die Suche nach der Wahrheit“

Ab 5. August: „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“

