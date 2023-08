Sky setzt künftig auf Bundesliga-Frühstücksfernsehen – das ist 2023/24 neu

Anzeige

Sky hat für die Bundesliga-Saison 2023/24 nicht nur ein Bundle mit DAZN im Angebot, sondern auch einige Neuerungen im Programm angekündigt.

Anzeige

Zur Saison 2023/24 neu im Programm von Sky Sport News ist „Guten Morgen Fans“: Die Sendung wird künftig an jedem Bundesliga-Wochenende am Samstag- und Sonntagvormittag auf den anstehenden Fußball- und Sporttag einstimmen, jeweils von 9 bis 10 Uhr und danach wieder ab 11 Uhr bis zum Start des Vorlaufs der 2. Bundesliga live.

Neues Studio für neue Show

© Sky Deutschland

Aus einem neuen Studio werden wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren in gemütlicher und lockerer Atmosphäre auf den jeweiligen Vortag zurückblicken sowie die anstehenden Fußballspiele und weiteren Sportereignisse des Tages bzw. Wochenendes beleuchten. Am Samstag steht die Bundesliga im Mittelpunkt, sonntags verschiebt sich der Fokus auf den Sporttag allgemein, insbesondere an Formel-1-Rennsonntagen. Fußballfans können künftig ihren Tag hier beginnen, dann nahtlos in die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga und Bundesliga übergehen und mit den Topspielen beider Ligen abrunden. Das bedeutet an jedem Bundesliga-Samstag das volle Fußball-Programm von 9 bis 23 Uhr.

„Guten Morgen Fans!“ – Frühstücksfernsehen für Sportfans

Über die neue Sendung „Guten Morgen Fans!“ hinaus präsentiert Sky Sport 2023/24 weiterhin zahlreiche weitere Formate wie unter anderem „Sky90“, „Glanzparade“, „Matchplan“, „100% Fußball“, „HvK und Tusche – Dein Zweitligatalk“ sowie im Rahmen von Kooperationen mit Bundesliga Vereinen die Magazine des BVB und von Eintracht Frankfurt.

Highlights der Frauen-Bundesliga und 3. Liga ab 2023/24 neu bei Sky

Neu im Programm sind ab dieser Saison die Highlights jedes Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der 3. Liga. Die Bilder der 3. Liga sind regelmäßig samstags ab 20 Uhr sowie sonntags ab 23 Uhr zu sehen, ab Mitte September ist dann auch die Frauen-Bundesliga fester Bestandteil des Fußball-Wochenendes bei Sky Sport.

Bildquelle: df-sky-bundesliga-23-24: Sky Deutschland

df-sky-sport: Sky Group