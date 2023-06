So sieht man Wimbledon 2023 im TV – dieses Jahr auch kostenloser Livestream

Anzeige

Am 3. Juli ist es endlich wieder so weit: auf dem heiligen Rasen in London kommen die besten Tennis-Spielerinnen und Spieler der Welt zum Höhepunkt des Tennisjahres zusammen. Sky Kunden dürfen sich bei der 136. Auflage der Wimbledon Championships auf die perfekte Rundum-Berichterstattung freuen. Zudem gibt es ausgewählte Matches im kostenlosen Livestream.

Auf bis zu fünf Kanälen parallel wird Sky Sport insgesamt rund 400 Stunden live berichten. Das Herz der Wimbledon-Übertragung von Sky schlägt auf Sky Sport Tennis, wo bis einschließlich des Viertelfinals täglich die Konferenz zu sehen ist, in der die Zuschauer das Beste aus Wimbledon miterleben können – Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews. Durch die Konferenz und den Live-Tag in Wimbledon führen aus dem neuen Sky Studio vor Ort Sky Experte Patrik Kühnen sowie im Wechsel Yannick Erkenbrecher und Katharina Kleinfeldt. Auf Sky Sport 2 läuft immer das Geschehen vom Center Court live, auf Sky Sport 3 bis 5 die jeweils besten aktuell laufenden Matches von den anderen Courts mit Fokus auf den deutschen Spielerinnen und Spielern. Darüber hinaus haben Sky Q Kunden exklusiv die Möglichkeit, beide Einzelfinals auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD zu erleben.

Wer Wimbledon gewinnt, erklimmt den Tennis-Olymp. © Sky Deutschland

Sky zeigt Wimbledon auch in UHD

Als Co-KommentatorInnen für Sky sind auch in diesem Jahr Julia Görges und Mischa Zverev im Einsatz. Beide werden am Dienstag und Mittwoch (11. und 12. Juli) der zweiten Turnierwoche live dabei sein, wenn die Viertelfinals der Frauen und Männer auf dem Programm stehen.

Danach wird Julia Görges, die 2018 das Halbfinale in Wimbledon erreichte, die Halbfinals und das Finale der Frauen als Co-Kommentatorin begleiten, die am Donnerstag (13. Juli) und Samstag (15. Juli) stattfinden. Mischa Zverev wird am Freitag (14. Juli) und Sonntag (16. Juli) co-kommentieren, wenn die Entscheidungen bei den Männern anstehen.

Mischa Zverev und Julia Görges live als Co-Kommentatoren am Mikrofon

Außerdem berichten insgesamt zwölf Kommentatoren während der zwei Wochen live für Sky: Stefan Hempel (u.a. das Damen-Finale), Marcel Meinert (u.a. das Herren-Finale), Paul Häuser (u.a. beide Doppel-Finals), Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Jaron Steiner, Markus Götz, Philipp Langosz und Thomas Wagner. Darüber hinaus sind die Reporter Moritz Lang und Hartmut von Kameke auf der Anlage unterwegs.

Auch Sky Sport News wird die beiden Turnierwochen in Wimbledon umfassend begleiten. Zum Ende jedes Turniertages werden ab 22.30 Uhr die Highlights in „Wimbledon Kompakt“ präsentiert, darüber hinaus auch Analysen und die Stimmen der Spielerinnen und Spieler.

Die Faszination Wimbledon im kostenlosen Livestream bei Bild

Im Rahmen einer Kooperation zwischen Sky und BILD werden die Sky Sport Übertragungen von insgesamt fünf Matches auch im kostenlosen Livestream auf bild.de und sportbild.de ausgestrahlt, um noch mehr Zuschauer für großes Tennis zu begeistern und von den hochwertigen Sky Sport Übertragungen zu überzeugen. Ab der ersten Runde bis einschließlich des Viertelfinals wird jeweils ein Match pro Runde kostenlos live gestreamt. Jede Spielerin bzw. jeder Spieler wird dabei höchstens einmal zu sehen sein. Zum Auftakt präsentieren Sky und Bild das Erstrundenmatch von Alexander Zverev auf diesem Wege frei empfangbar.

Qualifikation auch im kostenlosen Livestream

Bereits jetzt überträgt Sky auch die Qualifikation live und kostenlos. Noch bis Donnerstag, 29. Juni, berichtet Sky täglich immer ab ca. 12 Uhr live vom Kampf um die letzten Startplätze. Die Live-Übertragungen im englischen Originalkommentar stehen im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Kanal zur Verfügung.

Quelle: Sky Deutschland