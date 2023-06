Sky und Bild kooperieren: Wimbledon im kostenlosen Stream

Anzeige

Dank einer neuen Kooperation zwischen Sky und Bild sollen ausgewählte Wimbledon-Matches im kostenlosen Livestream zu sehen sein.

Anzeige

Sky Sport will in diesem Jahr rund 400 Stunden live und exklusiv vom berühmten Wimbledon Tennisturnier berichten, das in zwei Wochen beginnt und bereits zum 136. Mal stattfindet. Neu in diesem Jahr: Nicht alle Matches werden ausschließlich auf den linearen Kanälen von Sky Sport oder im Livestream von Sky Go und Wow zu sehen sein, teilte der Anbieter am Dienstag mit. Stattdessen hat Sky Deutschland eine Vereinbarung mit Bild getroffen. Dadurch sollen insgesamt fünf Matches neben den Sky-Übertragungen auch im kostenlosen Livestream auf bild.de und sportbild.de ausgestrahlt werden.

Fünf Matches nicht nur bei Sky, sondern auch bei Bild gratis

Ab der ersten Runde bis einschließlich des Viertelfinals wird jeweils ein Match pro Runde live auf den beiden Seiten gestreamt, heißt es in der aktuellen Ankündigung. Jede Spielerin beziehungsweise jeder Spieler wird dabei höchstens einmal zu sehen sein, so der Pay-TV-Anbieter. Zum Auftakt präsentieren Sky und Bild nun laut eigenen Angaben das Erstrundenmatch von Alexander Zverev frei empfangbar. Alle weiteren Details zur Wimbledon-Berichterstattung will Sky am 22. Juni verkünden.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-wimbledon-sky: Sky