„SOKO Wien“: Serienaus für „Samstag Nacht“-Star – ab heute letzte Staffel

Nach 14 Jahren verlässt „SOKO Wien“-Urgestein Stefan Jürgens die Krimiserie. Seine letzte Staffel startet heute im ZDF.

Von 2007 bis 2021 stand Stefan Jürgens für die „SOKO Wien“ (im ORF „SOKO Donau“) vor der Kamera. Jetzt heißt es Abschied nehmen: Die Staffel mit den letzten drei Folgen, in denen Jürgens den Major Carl Ribarski spielte, läuft heute, 18.00 Uhr, im ZDF an. Los geht es mit der Folge „Falsche Signale“.

„Ich denke gerne an die Wiener Jahre mit diesem großartigen Team zurück“, sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wir habe es ganz schön krachen lassen und die Rolle des Carl Ribarski ist mir sehr ans Herz gewachsen. Auch wenn heute ganz andere, wunderbare Aufgaben anstehen, diese 14 Jahre bei der „SOKO Wien“ werden mir immer in guter Erinnerung bleiben.“ Seine „SOKO“-Nachfolge tritt Martin Gruber an.

Der in Unna (Nordrhein-Westfalen) geborene Schauspieler, Musiker und Comedian ist derzeit mit seinem neuen Live-Programm „So viele Farben“ und der Leseperformance „Nenn‘ es Liebe“ unterwegs. Am 14. Dezember feiert er mit „Warten auf Godot“ unter der Regie von Claus Peymann Premiere am Theater in der Josefstadt in Wien.

1993 war Jürgens Gründungsmitglied der Comedyshow „RTL Samstag Nacht“, einer der bis heute erfolgreichsten Comedy-Sendungen der deutschen TV-Landschaft.