Sonderprogramm zum 60. Todestag von John F. Kennedy in Pay- und Free-TV

An diesem Mittwoch, den 22. November, jährt sich die Ermordung des US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy zum 60. Mal. Zum Gedenken daran zeigt National Geographic am 22. November um 20.15 Uhr die neue dreiteilige Dokuserie „JFK: Ein Tag in Amerika“. Aber auch weiteres Sonderprogramm ist vorgesehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

The History Channel widmet sich beispielsweise mit zwei Doku-Premieren dem populären US-Präsidenten und seiner Ehefrau Jackie ebenfalls ab 20.15 Uhr. Im Anschluss daran wiederholt der Sender noch „History’s Greatest Mysteries“ mit der Episode „Das JFK-Attentat“. Alle Sendungen sind auch im Stream und auf Abruf unter anderem über Wow von Sky, YouTube Primetime Channels und die Amazon Prime Video Channels verfügbar. Im Pay-TV sendet auch Geo heute noch eine Sonderprogrammierung bestehend aus den Dokus „Das Attentat auf JFK – Stunden, die die Welt veränderten“, „Aufstieg zum Präsidenten“ und „RFK – Der Beinahe-Präsident“ (ab 20.15 Uhr).

History Channel und 3sat mit Premieren zum 60. Todestag von John F. Kennedy – Kabel Eins und One mit fiktionalen Inhalten

Präsident John F. Kennedy auf der Homestead Air Force Base in Florida, kurz nach der kuba-Krise im Jahr 1962. (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston). © National Geographic

3sat zeigt derweil „JFK Revisited ‒ Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy“. US-Regisseur Oliver Stone, der bereits den Hollywood-Spielfilm „JFK“ mit Kevin Costner, der heute ab 20.15 Uhr auch bei Kabel Eins zu sehen ist, 1991 in die Kinos brachte, zeichnet nach „Tatort Dallas“ mit diesem Dokumentarfilm ein neues Bild des Anschlags. Der Film läuft auch heute Abend (20.15 Uhr, Free-TV-Premiere) und steht bereits vor in der 3sat-Mediathek zum Abruf bereit. Dort ist er noch bis Dienstag, 13. Februar 2024, 23.59 Uhr, verfügbar.

Auf One laufen zudem die Folgen 5-8 der Serie „Die Kennedys“, von der die ersten vier Episoden am Dienstag liefen. Alle Folgen gibt es aber auch online. Außerdem ist auch noch die SWR-Produktion „Kennedy – Schicksalsjahre eines Präsidenten“ in der ARD-Mediathek zu finden. Diese Doku ist im TV bereits am 13. November gelaufen.