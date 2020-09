Sport1 schnappt sich Europa-League-Quali: Wolfsburg-Spiel heute Abend live

Anzeige

Live-Fußball vorm Bundesligastart: Das Euro-League-Qualifikationsspiel VfL Wolfsburg gegen FK Kukësi läuft heute Abend im Free-TV.

Als Tabellensiebter der vergangenen Saison muss der VfL Wolfsburg den harten Weg nach Europa bestreiten: Ab 19.45 Uhr kann man bei Sport1 im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf Sport1.de das Gastspiel der Wolfsburger beim albanischen Klub FK Kukësi in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League sehen (Anstoß: 20 Uhr).

Kommentator der Begegnung in der Arena Kombëtare in der albanischen Hauptstadt Tirana ist Thomas Herrmann. Der Gewinner der Partie zieht in die dritte Qualifikationsrunde ein, die am 24. September stattfindet. Sollten sich die Niedersachen durchsetzen, würde Sport1 dieses Spiel sowie auch das mögliche Play-off-Spiel am 1. Oktober live übertragen –und die „Wölfe“ weiter auf ihrer Reise begleiten.