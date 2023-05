Stichwahl in der Türkei: Sondersendung bei Phoenix

Anzeige

Am heutigen Sonntag läuft die Stichwahl in der Türkei. Bleibt Präsident Erdogan im Amt oder schafft Herausforderer Kiliçdaroglu doch noch die Überraschung? Phoenix zeigt eine Sondersendung zur Türkei-Stichwahl.

Am Sonntag, den 28. Mai 2023, sendet phoenix eine Sondersendung zur Stichwahl in der Türkei. Bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai 2023 erreichten weder Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan noch sein Herausforderer Kemal Kiliçdaroglu die absolute Mehrheit. Deshalb muss es eine Stichwahl geben. phoenix sendet ab 20.15 Uhr live aus dem Bonner Studio.

Durch die Sendung führt phoenix-Moderator Hans-Werner Fittkau. Experte an seiner Seite ist der Türkei-Kenner Yunus Ulusoy von der Essener Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung, der die Zahlen und Berichte aus der Türkei einordnen und bewerten wird. Darüber hinaus melden sich die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Ankara mit Ergebnissen und Einordnungen. Schließlich wird auch der ehemalige deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, für eine Bewertung in die Sendung geschaltet.

