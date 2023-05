„Sturm der Liebe“ kündigt einen Neuzugang an

Anzeige

Im Juni wird die Telenovela „Sturm der Liebe“ mal wieder eine neue Schauspielerin am Fürstenhof begrüßen. Das ist über ihre Rolle bekannt.

Anzeige

Dionne Wudu wird ab Folge 4062 in der Rolle der Nicole Alves zu sehen sein, wie die ARD ankündigte. Nicole ist die ehemalige Haushälterin der Schwarzbachs und kennt Eleni und Noah von klein auf, heißt es in der Ankündigung. Als am Fürstenhof eine Stelle als Hausdame frei wird, reist sie zum Hotel. Nach aktuellem Stand kann man den Auftritt voraussichtlich am 28. Juni 2023 sehen.

„Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung beim ‚Sturm‚; nicht nur beim Drehen, sondern auch zwischenmenschlich mit fantastischen Kollegen vor und hinter der Kamera“, so Dionne Wudu über ihr Engagement bei „Sturm der Liebe“. Über ihre Rolle verrät sie: „Nicole Alves ist sehr aufrichtig, hilfsbereit und emphatisch. Aufgrund ihrer Art fällt es ihr allerdings oft sehr schwer, auch mal ‚Nein‘ zu sagen. Am Fürstenhof kommen vor allem auch deshalb viele Herausforderungen auf sie zu.“

„Sturm der Liebe“ läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.

Quelle: ARD Das Erste