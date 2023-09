Super RTL holt Netflix-Serie um Kult-Superheld He-Man

Anzeige

Von Netflix zu Super RTL: He-Man ist der tapfere Verteidiger des Königreichs Eternia und muss sich gegen den bösen Skeletor und seine finsteren Komplizen behaupten.

Die Charaktere wurden in den 1980er Jahren durch Zeichentrickserien, Comics, Hörspiele und Actionfiguren populär. Ab Montag, 18. September zeigt Super RTL mit „He-Man and the Masters of the Universe“ die vollständig computeranimierte Neuauflage des berühmten Klassikers erstmalig im Free-TV – immer werktags um 15.20 Uhr. Die bislang drei Staffeln sind aber auch weiterhin bei Netflix zu finden. Da RTL+ keinerlei Erwähnung in diesem Zusammenhang erfährt, kann man davon ausgehen, dass es dort keine He-Man-Folgen zu sehen werden gibt.

Streamingheimat bleibt wohl Netflix

He-Man ist der tapfere Verteidiger des Königreichs Eternia und muss sich gegen den bösen Skeletor und seine finsteren Kompliz:innen behaupten.

Auf Eternia, dem ersten Planeten der Schöpfung, erhebt sich ein dämonischer Bösewicht: Skeletor. Mit seinen dunklen Armeen ist er besessen von der vollständigen Eroberung der Königreiche von Eternia und der sagenumwobenen Festung Castle Grayskull. Diese soll, einer alten Legende nach, die größte Macht des Universums bergen. Es liegt an He-Man und seiner tapferen Truppe von Nachwuchsheld:innen, Skeletor aufzuhalten und den Frieden auf dem Planeten wiederherzustellen. Denn am Ende kann es nur einen Master of the Universe geben.

„He-Man and the Masters of the Universe“ ist eine vollständig computeranimierte Neuauflage

Die Neuauflage von „He-Man and the Masters of the Universe“ zeichnet sich durch eine moderne Animationstechnik aus, die den klassischen Charme der Originalserie bewahrt und gleichzeitig zeitgemäßes Flair verleiht. Die spannenden, manchmal gruseligen Geschichten sollen das Interesse neuer und alter Fans für die Abenteuer von He-Man, Skeletor und Ork-O gleichermaßen wecken.

