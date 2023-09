„Sweat“: Weltweit erste Fitcom startet heute in der Mediathek

Anzeige

Was zum Teufel ist eine Fitcom? Wer das herausfinden möchte, sollte die ARD-Mediathek im Blick behalten, wo „Sweat“ in Kürze startet.

Also, was ist denn nun eine Fitcom? … Die Antwort ist äußerst naheliegend und wird auch schon im Titel der Comedyserie „Sweat“ verhalten angedeutet … Großer Trommelwirbel: Es ist eine Sitcom, die sich um ein Fitnessstudio dreht. Die Idee der Serienschöpfer Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld ist es, dass in „Sweat“ das Fitnessstudio der Ort ist, wo unterschiedliche Milieus, Bedürfnisse und Lifestyles miteinander kollidieren.

„Sweat“ macht aus Fitness Comedy

Phil Laude spielt den Möchtegern-Influencer Theo Anders, den neuen Geschäftsführer des nicht mehr ganz frischen Fitnessstudios „Perle“. Zeynep Bozbay, Bozidar Kocevski, Precious Wiesner, Tina Pfurr und Detlev Buck verkörpern das Team des Gyms. Ihnen muss Theo beweisen, dass er mehr kann als influencen. Aufgrund wachsender Konkurrenz muss die „Perle“ nämlich ums Überleben kämpfen. Nur beim ehemaligen Chef Raimund (Detlev Buck) findet er Rückhalt. Es folgen ob Generationenkonflikte, Probleme mit Sexismus oder Fatshaming. Das Ganze wird in sechs Folgen à circa 25 Minuten erzählt.

Ab Freitag startet „Sweat“ in der Mediathek

Alle sechs Episoden der sogenannten Fitcom „Sweat“ starten am kommenden Freitag, den 8. September, in der ARD-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung der Serie erfolgt einige Wochen später im November im Rahmen der diesjährigen Staffel von „Debüt im Dritten“ des SWR.

