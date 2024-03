SWR dreifach ausgezeichnet mit Journalisten-Preis

Drei SWR-Sendungen wurden mit dem Journalisten-Preis der Diakonie Baden-Württemberg 2024 ausgezeichnet. Die Gewinner-Sendungen sind online abrufbar.

Der SWR wurde mehrfach nominiert. Nun stehen die Gewinnerinnen und der Gewinner des Diakonie Journalisten-Preises Baden-Württemberg 2024 gest. Die Jury wählte aus knapp 100 Einsendungen die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger aus. In drei von fünf Kategorien werden Programm-Inhalte des SWR ausgezeichnet, bei denen es u. a. um die Altenpflege, Schwangerschaft und die Versorgung von Bedürftigen geht. Die Preise gibt es sowohl für TV- als auch für Radio-Beiträge des SWR.

Preise für SWR-Sendungen werden im Juli verliehen

©SWR

In der Kategorie Video gewinnt die SWR Doku der Reihe „betrifft: Renditejäger in der Altenpflege. Wie Investoren Senioren aus ihrem Heim vertreiben“ von Michaela Krause und Barbara Hirl. In der Kategorie Audio geht der Diakonie Journalistenpreis an Petra Mallwitz für den Beitrag „Annas Appell – Was Alkohol in der Schwangerschaft anrichtet“ (SWR2). Den Preis für die Kategorie Audio (Kurzbeitrag) bekommt Theresia Blömer für die Radio-Reportage „Heilig hilft – Suppenküche in Bad Waldsee“ (SWR4). Der Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg wird am 24. Juli 2024 in Stuttgart verliehen.

Die Doku „Renditejäger in der Altenpflege. Wie Investoren Senioren aus ihrem Heim vertreiben“ ist derzeit in der ARD-Mediathek abrufbar. Zur prämierten SWR2-Radiosendung „Annas Appell – Was Alkohol in der Schwangerschaft anrichtet“ steht auf swr.de die passende Audiodatei bereit.