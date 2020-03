SWR-„Marktcheck“ zeigt heute, wie Stromanbieter ihre Kunden linken

Tarifdschungel und Wechsel-Wirrwarr – wer blickt bei den Stromanbietern wirklich durch? Dass unwissende Kundschaft den Anbietern auch aufgrund unsauberer Methoden auf den Leim geht, deckt das SWR-Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“ nun auf.

Für Stromkonzerne sind treue Kundinnen und Kunden eine wichtige Einnahmequelle. Um sie an einer Kündigung zu hindern, verstecken manche Stromanbieter die Ankündigung einer Preiserhöhung in vermeintlicher Werbepost. Wird die Erhöhung so übersehen, muss ein Anbieterwechsel bis zur nächsten Preisanpassung warten.

