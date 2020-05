„Tatort“ macht lange Pause

Fans des „Tatorts“ steht ausgerechnet im Jahr des 50. Jubiläums der ARD-Reihe eine der längsten Sommerpausen bevor.

Die Zeit ohne neue Krimis wird voraussichtlich 13 Wochen dauern – vom 8. Juni bis 6. September. Das ist so lang wie bislang nur einmal in den letzten Jahren, und zwar 2012. Am 7. Juni steht die vorerst letzte „Tatort“-Erstausstrahlung an – der Münchner Krimi „Lass den Mond am Himmel stehn“. Am 14. Juni ist dann ein Rostocker „Polizeiruf 110“ zu sehen („Der Tag wird kommen“). Elf Sonntage – vom 21. Juni bis 30. August – sind Wiederholungen aus den letzten 25 Jahren vorgesehen, die die Zuschauer im Jubiläumsjahr diesmal mitbestimmen sollen.