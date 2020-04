Tele 5: „SchleFaZ“-Frühjahrsstaffel komplett

Ab dem 24. April sezieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten bei Tele 5 wieder „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Zu den „Opfern“ gehört dieses Mal niemand geringeres als Moderator Thomas Gottschalk.

Trashfilm-Fans haben Grund zur Freude: In der kommenden Frühlingsstaffel von „SchleFaZ“ werden insgesamt sechs Streifen verissen, wie gewohnt jeweils am Freitagabend nach 22 Uhr. Damit handelt es sich um die bisher längste Frühjahrsstaffel der Sendung.

Tele 5 hat nun auch die letzten drei Titel bekanntgegeben, die in dem beliebten Kult-Format präsentiert werden. Ganz besonderes Highlight dürfte die Komödie „Trabbi goes to Hollywood“ von 1991 sein, in der TV-Schwergewicht Thomas Gottschalk seine erste Rolle in einem Hollywood-Film ergattern durfte. In dem Film baut Gottschalk als ostdeutscher Erfinder einen Trabant, der nur mit Zuckerrübensaft betrieben wird.

Daneben komplettieren der „Rambo“-Verschnitt „Tödliche Beute“ (1987) und der Sci-Fi-Trash „Der sechste Kontinent“ (1977) mit Peter Cushing und Doug McClure das Programm.

Alle Sendetermine und Filme der „SchleFaZ“-Frühjahrsstaffel im Überblick:

24.04.2020: Troll 2

01.05.2020: Das rote Phantom schlägt zu

08.05.2020: Ator – Herr des Feuers

15.05.2020: Trabbi goes to Hollywood

22.05.2020: Tödliche Beute

29.05.2020: Der sechste Kontinent