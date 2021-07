Telekom stiehlt RTL die Nagelsmann-Premiere bei Bayern

Anzeige

Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer des FC Bayern München nun doch nicht im Free-TV bei RTL, sondern kostenfrei auf MagentaTV.

Im badischen Villingen trifft der amtierende deutsche Meister am 17. Juli in der MS Technologie-Arena in einem Testspiel auf den 1.FC Köln. Die Mannschaft unter dem neuen Coach Steffen Baumgart absolviert vom 16. bis 25. Juli ihr Trainingslager im nahegelegenen Donaueschingen. Das Spiel des Rekordmeisters gegen die Mannschaft aus der Domstadt wird live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf allen MagentaSport Plattformen übertragen. Anstoß der Begegnung ist um 16 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 15.45 Uhr.

Neben der Begegnung in Villingen-Schwenningen stehen bei den Bayern in der Vorbereitung weitere Spiele auf dem Programm. So trifft der Rekordmeister am 28. Juli in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach. Auch diese Partie ist live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf den MagentaSport Plattformen zu sehen.

Darüber hinaus zeigt MagentaTV auch die Spiele des FC Bayern München im Rahmen des Audi Football Summits in der Allianz Arena. Am 24. Juli gegen Ajax Amsterdam und am 31. Juli gegen den SSC Neapel. Und da kommt RTL wieder ins Spiel.

Denn auch der Free-TV-Sender zeigt die Bayern-Spiele des ehemals Audi Cup genannten Wettbewerbs live und sogar in in UHD HDR. Von Magenta ist dieses Feature bisher trotz der zur EM gestarteten beiden UltraHD-Sender nicht kommuniziert worden. Das macht aber nicht viel aus. Denn Verbreitungspartner von RTL UHD ist neben HD Plus über Satellit und Wilhem.tel und Pyur im Kabelnetz auch die Deutsche Telekom mit Magenta TV.

