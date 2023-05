„That’s My Jam“: Neue Musikshow mit den Kaulitz-Zwillingen startet

Anzeige

Bekommt RTL sein eigenes „The Masked Singer“? Mit „That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ startet jetzt ein weiterer Versuch des Senders, eine zugkräftige Musikshow zu etablieren.

Es ist die erste eigene TV-Show der „Tokio Hotel“-Brüder Bill und Tom Kaulitz. Dafür hat sich RTL die Rechte an der US-Musikshow „That’s My Jam“ besorgt. Das Original mit Jimmy Fallon als Moderator begeistert schon seit 2022 das amerikanische Publikum und sorgte für hohe Einschaltquoten. Das deutsche RTL-Remake heißt nun „That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ und feiert heute, am 12. Mai, seine Premiere.

Jan Delay zu Gast in neuer Kaulitz-Musikshow

In der neuen RTL-Musikshow duellieren sich Zweier-Teams in verschiedensten Musik- und Wissensspielen. Dazu laden die Kaulitz-Brüder eine Reihe an prominenten Gästen ein. In der ersten Folge von „That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ tretten Musiker Jan Delay und Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer als Duo gegen Regisseur und Schauspieler Daniel Donskoy und Musikerin Elif an.

© RTL / Stefan Gregorowius – In der ersten Folge von „That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ treten Jan Delay und Jasna Fritzie Bauer gegen Elif und Daniel Donskoy an

Vergleichbar zur US-Vorlage mit Jimmy Fallon wird es wohl auch in der deutschen Kaulitz-Variante verschiedene Herausforderungen geben, bei denen die Promis beispielsweise einen bekannten Popsong-Hit in ein anderes Musikgenre übertragen und als Rock- oder Broadway-Variante neu darbieten müssen.

„That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ bei RTL+ und im Free-TV

Welche Spiele noch für „That’s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ erdacht wurden, lässt sich nun herausfinden, zunächst jedoch ausschließlich beim Streaming-Dienst RTL+. Dort steht ab heute die erste Episode der neuen Show zum Abruf bereit. Jede Woche wird RTL+ eine weitere Folge von insgesamt sechs zur Verfügung stellen. Aber auch eine Free-TV-Premiere ist beim Hauptsender RTL angedacht und zwar am 26. Mai um 23.30 Uhr.

In den zukünftigen Episoden werden noch viele weitere bekannte Gesichter auf der Bühne zu sehen sein. Das reicht von Sängerin Michelle und Moderatorin Paulina Rojinski über den 1990er Schlagerstar Guildo Horn und Pop-Barden Sasha bis zu Schauspieler Tom Beck.

