„The Voice Kids“ ab heute mit besonderer Neuheit bei Sat.1 und Joyn

Am Freitagabend startet die zwölfte Staffel von „The Voice Kids“. Sat.1 und Joyn bauen dabei ihr barrierefreies Angebot aus.

Erstmalig soll die gesamte Staffel der Musiksendung mit Deaf Performance und Gebärdensprache auf Joyn gezeigt werden. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus kommentiert dazu: „Bei ihrer Premiere im Voice Kids-Finale 2023 wurde die Deaf Performance hervorragend von den Zuschauerinnen und Zuschauern angenommen. Deshalb gibt es jetzt alle neuen Folgen der Sat.1-Musikshow mit Deaf Performance und Gebärdensprache auf Joyn.“

„The Voice Kids“ ab dem 22. März bei Sat.1 und Joyn

Wie der Sender erklärt, soll es parallel zur TV-Ausstrahlung einen extra #VoiceKids-Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performance auf der Streaming-Plattform geben. Bei der Deaf Performance werden alle musikalischen Auftritte durch Mimik, Gestik und Bewegung für Menschen mit Hörbehinderung visuell interpretiert, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Alle Folgen sollen mit dem Zusatz-Angebot im Anschluss an die TV-Ausstrahlung für sieben Wochen auf Joyn abrufbar sein. Zusätzlich will Sat.1 alle Episoden mit Untertiteln auf der Teletextseite 149 ausstrahlen. Die zwölfte Staffel von „The Voice Kids“ startet am 22. März um 20.15 Uhr.

