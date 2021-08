Thomas Thieme wird im ZDF zu Otto von Bismarck

Anzeige

In dem neuen Dokudrama „Kaiserspiel“ wird der Schauspieler Thomas Thieme den Eisernen Kanzler Otto von Bismarck spielen.

Vor 150 Jahren wurden die Deutschen zum ersten Mal in einem Nationalstaat geeint: Die Reichsgründung 1871 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles markiert eine entscheidende Zäsur in der deutschen Geschichte. In Prag und Umgebung finden derzeit Dreharbeiten für das ZDF-Dokudrama mit dem Arbeitstitel "Kaiserspiel" statt, das die Reichsgründung als Polit-Drama vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Krieges erzählt. Das teilte der Sender am Freitag mit. Die Schlüsselfigur Otto von Bismarck soll dabei Thomas Thieme verkörpern. Unter der Regie von Christian Twente spielen außerdem Peter Meinhardt, Anna Tenta, Marie Anne Fliegel, Petra Kelling, Hubertus Hartmann, Oona von Maydell und andere. Das Drehbuch schrieben Dirk Kämper und Prof. Dr. Lothar Machtan. Der Film soll laut Senderinformationen die dramatischen Wochen von September 1870 bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs am 18. Januar 1871 rekonstruieren, als der preußische König Wilhelm I. (Peter Meinhardt) zum deutschen Kaiser proklamiert wurde. Er wirft einen Blick hinter die Kulissen, zeigt, wie "Reichsgründer" Otto von Bismarck (Thomas Thieme) widerstrebende deutsche Monarchen erst für die deutsche Einheit gewinnen musste und wie er die nationalen Hoffnungen des aufstrebenden Bürgertums ausnutzte, ohne allzu viele demokratische Konzessionen zu machen. Der Film soll somit vor Augen führen, wie das französische Kaiserreich unter Napoleon III. (Hubertus Hartmann) unter dem deutschen Druck zusammenbrach, und mit welcher Hypothek in Versailles das Verhältnis zwischen Deutschen und Frankreich belastet wurde. "Kaiserspiel" soll Ende des Jahres im ZDF ausgestrahlt werden. Ein konkreter Termin ist allerdings noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch bis Ende August dauern.

Quelle: ZDF