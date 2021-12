„Traumschiff“: Heute neue Folge plus Jubiläums-Spezial

Anzeige

Seit 40 Jahren ist das Traumschiff auf den Weltmeeren unterwegs. Die heutige Reise des „Traumschiffs“ führt die Crew um Kapitän Silbereisen in die Toskana. Eine besondere Reise, denn an Bord findet zum ersten Mal eine Promihochzeit statt.

Max Parger (Florian Silbereisen) und der Hochzeitsplaner Tom (Jan Hartmann) begrüßen dementsprechend heute ab 20.15 Uhr im ZDF auch wieder einige bekannte Gesichter an Bord. Kurz vor dem Ablegen bekommt Manuela, die Partnerin des berühmten Schlagersängers „Lou“ König, kalte Füße. So verlässt das Schiff den Hafen mit einem frustrierten Sänger, der durch diesen Vorfall auch um sein Ansehen in der Öffentlichkeit bangt. So nimmt die Geschichte einen ungewollten Verlauf.

40 Jahre Traumschiff-Spezial später am Abend

Das eigentliche Highlight des Abends folgt jedoch erst nach der Toskana-Folge mit dem „Traumschiff-Spezial“ zum 40. Jubiläum. Dieser Film wirft ab 23.10 Uhr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und auf die Geschichte der legendären TV-Serie.

Schauspieler sowie Macher berichten von kuriosen Erlebnissen, die sie an Bord und an Land hatten. Entstanden sind daraus rund 45 Minuten mit vergnüglichen, nachdenklichen und einzigartigen Einblicken.

Auch „Das Traumschiff-Spezial“ ist mittlerweile schon Tradition – und eine ganz außergewöhnliche dazu: Nur dem Team dieser Dokumentation ist es gestattet, bei den Dreharbeiten an Land und auf hoher See dabei zu sein. Festgehalten wird, was man im Spielfilm nie zu sehen bekommt. Etwas völlig Unerwartetes erlebt beispielsweise Florian Silbereisen. In einer Szene singen Schüler eines der traditionellen Lieder der Khoisan, der Ureinwohner im Süden Afrikas. Als Musiker ist Florian Silbereisen davon so begeistert, dass ihn die eingängige Melodie spontan zu einem neuen Top-Hit inspiriert.

Collien Ulmen-Fernandes übt sich als Schiffsärztin

Die feinen Beobachtungen von Kameramann Ralph Zeilinger fangen zahlreiche Momente ein, die zeigen, mit welchen Herausforderungen die Schauspieler und die Crew an jedem neuen Drehort zu kämpfen haben und wie sich die Akteure auf ihre Rolle vorbereiten. Collien Ulmen-Fernandez als Schiffsärztin will lernen, wie man professionell eine Spritze setzt – mit einem echten Probanden und einer echten Arzthelferin.

Doch diese Ausgabe von „Das Traumschiff-Spezial“ wird nicht nur über die aktuellen Dreharbeiten berichten. Das 40-jährige Bestehen der TV-Serie ist Anlass, zurückzublicken: auf Wolfgang Rademann zum Beispiel, dem legendären Begründer des Traumschiffs oder auch auf Schauspielerin Heide Keller, die langjährige Chefhostess an Bord. Beide sind verstorben, aber Zeitzeugen, Schauspieler und Mitglieder des Filmteams erinnern sich an Erlebnisse mit ihnen. Sie sind es auch, die Anekdoten erzählen können. Wie etwa Barbara Wussow, die berichtet, dass sie bei ihrer Anreise auf die Kapverden auf der falschen Insel abgesetzt wurde und nur mit Mühe an Bord des Traumschiffs gebracht werden konnte.

Selbst Harald Schmidt ließ sich irgendwann erweichen, mitzuspielen

Und Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle kann sich als Harald Schmidt so einige bissige Kommentare natürlich nicht verkneifen. Dass er nur deshalb mitwirkt, weil er gerne die Uniform trägt, wie er im Interview sagt, ist sicherlich eher Seemannsgarn. Ganz ernst fasst er den Erfolg der Reihe knapp zusammen: „‚Traumschiff‘ ist wirklich Eskapismus pur!“.

Und während Medienwissenschaftler in Studien darüber sinnieren, weshalb diese Reihe nach so langer Zeit noch immer so erfolgreich ist, war Wolfgang Rademanns Analyse der heilen „Traumschiff“-Welt sehr pragmatisch. In einem Interview bei Markus Lanz im November 2014 sagte er: „Ihr sollt Euch alle unterhalten, 90 Minuten sollt Ihr Spaß haben, und danach kommen sowieso die Regenwolken.

Traumschiff-Schöpfer Rademann verstarb 2016 in Berlin

Das Traumschiff stach erstmals am 22. November 1981 in See und steuerte die Bahamas an. Seitdem wurden 93 Folgen gedreht, die in über 70 verschiedenen Ländern spielen:

Ägypten, Amazonas, Antigua, Argentinien, Australien, Bahamas, Bali, Barbados, Bermuda, Bora Bora, Botswana, Brasilien, Chile, Cook Islands, Dubai, Florida, Galapagos Inseln, Hawaii, Hongkong, Indien, Indien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kanada, Kapstadt, Karibik, Kenia, Kilimandscharo, Kolumbien, Kuba, Las Vegas, Los Angeles, Macau, Malaysia, Malediven, Marrakesch, Marokko, Mauritius, Mexiko, Miami, Myanmar, Namibia, Neuseeland, New Orleans, New York, Norwegen, Oman, Osterinsel, Palau, Panama, Papua Neuguinea, Perth, Peru, Puerto Rico, Rio de Janeiro, Sambia, Samoa, San Francisco, Schweden, Seychellen, Shanghai, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Südsee, Sydney, Tahiti, Tansania, Tasmanien, Thailand, Uruguay, Vancouver, Vereinte Arabische Emirate, Vietnam

Quelle: ZDF