Udo Lindenberg wird 75: NDR mit reichlich Sonderprogramm

Deutschlands Panikrocker, wird am 17. Mai 75 Jahre alt. In der ARD Mediathek und im NDR widmet man dem Sänger ein Sonderprogramm.

Bereits ab Mittwoch, 12. Mai, zeigt das NDR Fernsehen Sendungen über das Leben des berühmten Rockmusikers. Am Freitag steigen dann auch die NDR Radioprogramme ein. In der ARD Mediathek gibt es ab dem 15. Mai ausgewählte Sendungen über Udo Lindenberg zum Streamen, die sich mit seinen musikalischen Erfolgen, Wegbegleitern und Fans sowie seinen Hochs und Tiefs befassen.

Im Radioprogramm wird NDR 1 Radio MV bereits am 14. Mai um 20.10 ein Udo-Spezial in der Sendung „Das Beste auf Deutsch“ senden. Am 17. Mai widmen sich dann auch NDR 1 Welle Nord, NDR 90,3, NDR 2 und NDR Info dem Musiker in Form von Beiträgen, die über den Tag verteilt laufen. Zudem werden regelmäßig Songs des Rockers gespielt. Bei NDR Info läuft zudem am 16. Mai um 16.04 Uhr der Podcast „Urban Pop“ über Udo Lindenberg.

Die Programminhalte im NDR Fernsehen

12. Mai, 21 Uhr: „Unsere Geschichte – Wir machen unser Ding. Wie Udo den Osten aufmischte“

15. Mai, 3 Uhr: „Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit“, Live in Leipzig 2016

15. Mai, 4 Uhr: „Udo Livehaftig“, 1979

15. Mai, 5.15 Uhr: „Die Udo Lindenberg-Schau“, 1975

15. Mai, 20.15 Uhr: „Udo Lindenberg – Keine Panik und immer mittendrin“

15. Mai, 21.45 Uhr: „Udo Lindenberg-Songs, die Sie kennen sollten“

15. Mai, 22.45 Uhr: „Panische Zeiten“

16. Mai, 0.25 Uhr: „Tatort: Kneipenbekanntschaft“

16. Mai, 1.55 Uhr: „Panische Zeiten – Udo Lindenberg rockt den Osten“

In der ARD Mediathek gibt es ab dem 15. Mai einen Schwerpunkt über den Musiker zu sehen. Dazu gehören laut NDR die bereits erwähnten Filme, Dokumentationen und Konzertmitschnitte.