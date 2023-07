UHD-Highlights bei HD+ führen in die Sahara und auf den Mount Everest

Anzeige

HD+ hat seine Highlights in UHD für den August angekündigt. Unter anderem führen zwei Doku-Formate in die Sahara und auf den Mount Everest.

Welche Rolle die Sahara im Kampf gegen den Klimawandel spielt, können alle Interessierten am 20. August um 19.05 Uhr herausfinden. Dann zeigt ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD die Doku „Wunderwelt Sahara“. Eine Wiederholung läuft laut HD+ am 21. August um 5 Uhr morgens. Die Doku „Everest – All Inclusive“ wird derweil den gefährlichen Tourismus am und auf dem Mount Everest beleuchten. Zu sehen ist die Doku am 27. August um 19.05 Uhr auf ProSieben UHD sowie am 28. August um 5.30 Uhr.

Als weitere Doku-Highlights in UHD hebt HD+ für den August „Galileo X-Plorer“ (13., 20. und 27. August um 19.05 Uhr auf ProSieben UHD), „Inside Island – mit schlechten Karten zum Erfolg“ (13. und 14. August um 19.05 Uhr und 5.30 Uhr auf ProSieben UHD) sowie „Die Wracks der Weltkriege“ am 27. August ab 11.55 Uhr (Folge 1 und 2) hervor.

Bundesliga bei HD+ in UHD

Im Bereich Unterhaltung kann man laut HD+ am 2., 9., 16. und 23. August jeweils mittwochs um 22.25 Uhr „Das 1%-Quiz“ mit Jörg Pilawa auf Sat.1 UHD sehen. Ein weiterer Fokus der Programm-Highlights von HD+ liegt auf dem Fußball So kann man auf Sat.1 UHD den „ran Sat.1 Bundesliga: Supercup“ am 12. August um 19.30 Uhr in ultrahochauflösender Qualität sehen. Das Bundesliga-Eröffnungsspiel läuft derweil am 18. August um 19.30 Uhr auf Sat.1 UHD.

Abgerundet wird die Monatsvorschau von den Daily Soaps „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, weiterhin werktags im Vorabendprogramm in UHD bei RTL UHD zu sehen sind.

