Urlaubschaos: Sat.1 und RTL heute mit Spezial-Sendungen

Anzeige

Weder überfüllte Züge noch überbuchte Flüge bringen Reisenden derzeit die passenden Urlaubsgefühle. Spezial-Sendungen bei RTL und Sat.1 nehmen die Situation heute unter die Lupe.

Anzeige

Am Bahnsteig kommt kein Zug. Die Wartehalle des Flughafens ist überfüllt. Personal fehlt. Das Frustlevel steigt. RTL nimmt dies zum Anlass für eine stundenlange Sondersendung heute Abend, während Sat.1 gleichzeitig in der dritten Ausgabe von „Sat.1 Spezial. Der Urlaubscheck“ fragt: Mit welchen Reise-Alternativen fährt man besser? Und wie schont man Nerven, Geldbeutel und die Umwelt?

Erklärungsversuch Reisechaos

Moderator und Sänger Maxi Arland ist zu Gast und macht den Selbsttest bei einer geführten Bustour nach Italien. Ob er damit ein echtes Urlaubsschnäppchen macht und ob er auch entspannt sein Ziel erreicht gibt es heute um 20.15 Uhr zu sehen. Moderiert wird die Sendung von Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert und Karen Heinrichs.

Direkt im Anschluss meldet sich „akte.“ live mit einer Spezialausgabe zum Sommerreise-Chaos in Deutschland. Moderator Matthias Killing beleuchtet mit dem „akte.“-Team die Lage an den deutschen Flughäfen. Wie turbulent geht es in den Terminals wirklich zu? „akte.“-Reporter Alf Porada berichtet live vom Düsseldorfer Flughafen von der aktuellen Situation.

Warum fallen so viele Flüge aus oder heben verspätet ab und wie gehen gestrandete Passagiere damit um? Außerdem empfängt Matthias Killing den Anwalt für Verkehrsrecht Arndt Kempgen im Studio. Gemeinsam besprechen sie, welche Rechte man als Fluggast wahrnehmen kann wenn der Flug storniert wird und geben Experten-Tipps dazu, was man unternehmen kann, falls mal wieder eine große Verspätung droht.

„Sat.1 Spezial. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-Reisen“ – läuft heute um 20.15 Uhr in Sat.1 und „akte.“ direkt im Anschluss live. Die „RTL Aktuell“-Sondersendung mit Pinar Atalay läuft in direkter Konkurrenz dazu über vier Stunden von 20.15 Uhr bis nach Mitternacht.

Sat.1 hat außerdem einen neuen Werbespruch. Lesen Sie hier bei Interesse mehr dazu.

Quelle: Sat.1

Bildquelle: DF_Sat 1 Spezial Reisecheck Schnaeppchenreisen: Sat.1