US Open: Sky zeigt ab heute die besten Golfer der Welt

Sky zeigt die US Open live und exklusiv, sowie ausgewählte Flights in voller Länge. Das Major wird auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego gespielt.

An diesem Donnerstag beginnt mit den US Open das dritte Majorturnier des Jahres. Sky wird dabei rund 32 Stunden live und exklusiv von der 121. Auflage des Turnieres berichten. Die US Open finden dieses Jahr auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego, Kalifornien statt. Mit dabei sein wird unter anderem auch der deutsche Martin Kaymer, der die US Open im Jahre 2014 gewann. Neben Kaymer, der seit seinem Sieg bei den US Open bis heute kein weiteres Turnier mehr gewinnen konnte, ist auch Matthias Schmidt dabei. Der deutsche Amateur-Golfer qualifizierte sich über ein Qualifikationsturnier und nahm bereits vor zwei Jahren an den US Open teil.

Als Favoriten gelten in diesem Jahr der derzeitige Weltranglistenerste Dustin Johnson, Justin Thomas oder auch der Titelverteidiger Bryson DeChambeau. Der dreimalige Sieger Tiger Woods ist nach seinem Autounfall nicht in San Diego dabei. Ab Donnerstag 20 Uhr bis Sonntag berichtet Sky täglich rund 8 Stunden live und exklusiv. Als Kommentatoren kommen Adrian Grosser und Gregor Biernath zum Einsatz. Neben der Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sport Pakets die Möglichkeit auf skysport.de täglich in zwei Livestreams ausgewählte Flights in voller Länge verfolgen können. Eine Übersicht findet sich auf skysport.de/golf.

Das US Open live und exklusiv bei Sky Sport:

Donnerstag:

20 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1

sowie zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Freitag:

19 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 2

sowie zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Samstag:

19 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1

sowie zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q

Sonntag:

18 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2

sowie zwei Livestreams „Featured Groups“ auf skysport.de und Sky Q