„Volles Haus!“ bei Sat.1: Neue Änderungen ab dieser Woche

Der Sat.1-Nachmittag „Volles Haus!“ geht diese Woche in eine kurze Sommerpause, die einige Änderungen mit sich bringt.

Zwei Wochen lang will Sat.1 nur vorproduzierte Ausgaben von „Volles Haus!“ ausstrahlen. Der Sender verspricht dabei ab dem 19. Juni neue Folgen des Koch-Battles „Das Spardinner“ sowie eine neue Staffel der Dokuserie „Lebensretter im Einsatz“. „Britt – Der Talk“ und „BUNTE – live“ sollen derweil eine Sommerpause einlegen.

Für den 22. und 28. Juni kündigt Sat.1 zudem eine verkürzte Sendezeit an. So soll an diesen beiden Tagen die Nachmittagsshow bereits um 17.30 Uhr enden, weil dann die Deutschland-Spiele der U21-Europameisterschaft gegen Israel und England gezeigt werden.

Wie Sat.1 weiter ausführt, soll ab dem 3. Juli 2023 die Produktionsfirma Redseven Entertainment federführend die Produktion von „Volles Haus!“ übernehmen. Flat White Productions soll sich derweil auf neue Factual-Entertainment-Formate für die Plattformen der Seven.One Entertainment Group und externe Wettbewerber konzentrieren. Darüber hinaus soll Flat White aber weiterhin Beiträge für „Volles Haus!“ in Form von Doku-Soaps und Reportagen liefern, teilt Sat.1 mit.

