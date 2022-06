„Wendehammer“: ZDF verlängert seine Vorstadtweiber

Anzeige

„Wendehammer„: Der etwas ungelenke Titel bleibt. Schließlich haben sich die Vorstadtweiber des ZDF bei ihren ersten sechs Abenteuern offenbar bewährt.

Im Mai hatten die fünf „Wendehammer“-Frauen den Donnerstagabend im ZDF gestaltet. Ob es ihnen zuteilkommt, dies nochmal zu dürfen, war bis zuletzt offen. Obwohl sich im Laufe des Junis die Anzeichen dann verdichteten, dass das ZDF grünes Licht für eine Verlängerung gibt. Dies wurde im Rahmen der Filmfestspiele in München nun erteilt.

An den Quoten dürfte das nicht unbedingt gelegen haben. Die waren eher unterdurchschnittlich für ZDF-Verhältnisse. Anders sah es hingegen bei den Abrufen in der Mediathek aus. Hier konnte „Wendehammer“ durchaus überzeugen. Von der Handlung her spekulierten Macher aber ohnehin auf eine Fortsetzung. In bisher lediglich sechs Folgen blieben noch einige Fragen offen.

Nur ein glücklicher Zufall hat bisher verhindert, dass das große Geheimnis, das die Hauptfiguren verschwörerisch miteinander teilen, noch nicht gelüftet wurde. Vorerst müssen sie sich also noch keine Gedanken über ihre „Leiche im Keller“ machen – oder sollte man besser sagen „im See“.

Die zweite Staffel liefert hoffentlich die Antwort.

