ZDF-Montagskino zeigt heute Thriller mit Liam Neeson

In der ZDF-Montagskinoreihe „Made in Europe“ läuft an diesem Montag ein Actionthriller mit Hollywood-Star Liam Neeson.

In „Made in Europe“ zeigt das ZDF sechs verschiedene Genrefilme aus Europa. Am vergangenen Montag (5. Juni) wurde die Reihe dabei mit „Countdown in Madrid“ eröffnet. Der zweite Termin am 12. Juni gehört nun Hollywood-Actionstar Liam Neeson: Um 22.15 Uhr zeigt das ZDF den Thriller „The Commuter – Die Fremde im Zug“ aus dem Jahr 2018.

„The Commuter“ am Montagabend im ZDF

Liam Neeson wird darin im Zug auf dem Weg zur Arbeit von Kriminellen in einen zwielichtigen Plan verwickelt, der schon bald die Konflikte auf engstem Raum eskalieren lässt. Neben Liam Neeson vereint „The Commuter“ prominente Schauspielerinnen und Schauspieler wie Vera Farmiga und Patrick Wilson („The Conjuring“) sowie Dean-Charles Chapman („Game of Thrones“) und Florence Pugh („Dune: Part 2„) vor der Kamera.

Sendetermine der ZDF-Reihe „Made in Europe“

5. Juni 2023, 22.15 Uhr: Countdown in Madrid

12. Juni 2023, 22.15 Uhr: The Commuter – Die Fremde im Zug

19. Juni 2023, 22.15 Uhr: Mo Hayder: Ritualmord

26. Juni 2023, 22.15 Uhr: Mortal – Mut ist unsterblich

3. Juli 2023, 23.05 Uhr: Mord in der Lagune

10. Juli 2023, 22.15 Uhr: OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika

