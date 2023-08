ZDF speist „Bares für Rares“ zum 10-Jährigen mit unwürdigem Sendeplatz ab

Anzeige

Anlässlich des „Bares für Rares“-Jubiläums präsentiert Horst Lichter zwar eine ganz besondere Folge, diese fällt jedoch etwas dürftig und wenig angemessen für einen der verlässlichsten Quotenbringer im deutschen Fernsehen aus.

10.15 Uhr am Sonntagvormittag: Für eine Show mit regelmäßigem Millionenpublikum kommt einem der Sendeplatz für die Jubiläumsfolge zum 10-jährigen Bestehen von „Bares für Rares“ schon etwas seltsam vor. Wahrscheinlich werden hunderttausende Opas in der Mitte der Sendung zu Sport1 wechseln, um den ersten „Doppelpass“ der Saison nicht zu verpassen. Da hätte sich das ZDF, das seinen Quoten-Garant ja auch regelmäßig in der Prime Time ranlässt, wahrlich einen angemesseneren Rahmen ausdenken können. Nichtsdestotrotz wird es für den gemeinen Horst-Lichter-Afficionado in immerhin 100 Minuten sicherlich einiges zu sehen geben.

Highlights aus einem Jahrzehnt „Bares für Rares“

Was waren die schönsten Schmuckstücke, das außergewöhnlichste Auto oder das aufsehenerregendste Gemälde?

Die skurilsten, teuersten, schönsten Exponate stellt er noch einmal in einer Lieblingsstücke-Folge an diesem Wochenende vor. Experten und Händler erinnern sich.

Bares für Rares ist 2013 mit sechs Folgen auf dem Sendeplatz sonntags um 13.15 Uhr gestartet und erreichte durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauerinnen und einen durchschnittlichen Marktanteil von 13,6 Prozent. 2015 wurde das Format dann endgültig auf seinen aktuellen Sendeplatz montags bis freitags um 15.05 Uhr gehoben und erreichte im Durchschnitt 1,27 Millionen Zuschauerinnen und einen Marktanteil von 12,6 Prozent.

Horst Lichter und Co. erst seit 2015 werktäglich auf Sendung

Das Format konnte sich über die Jahre steigern und erreicht im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt 2,07 Millionen Zuschauerinnen und einen Marktanteil von 21 Prozent Bei den 14 bis 49-jährigen erreicht „Bares für Rares“ im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt 9,3 Prozent Marktanteil; 2015 waren es noch lediglich 6. Sowohl bei Gesamt-Zuschauerzahlen als auch bei den 14 bis 49-jährigen hält Bares für Rares in der parallel laufenden Konkurrenz aktuell die Marktführerschaft.*

*Stand: 30. Juli 2023 (endgültig gewichtete TV-Daten)

