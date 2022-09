„Zur Sache Baden-Württemberg!“ mit neuem Konzept und neuem Moderator

Anzeige

Das landespolitische TV-Magazin des SWR „Zur Sache Baden-Württemberg!“ geht nach der Sommerpause mit neuem Moderator und geschärftem Profil auf Sendung.

Am Donnerstag (8. September) wird Florian Weber das 45-minütige Live-Magazin erstmals moderieren. Der studierte Politikwissenschaftler ist im SWR Fernsehen unter anderem als Moderator der „Landesschau Baden-Württemberg“ sowie des Bürgertalks „mal ehrlich“ bekannt. Mit dem Wechsel bei der Moderation ist auch ein inhaltlicher Relaunch der Sendung verbunden. Zukünftig soll es in „Zur Sache Baden-Württemberg!“ mehr Raum für kontroverse Interviews, für Meinungsvielfalt und Einordnung geben.

„Durchaus kontrovers, aber mit Respekt vor anderen Meinungen“

Als landespolitisches Magazin im SWR Fernsehen greift die Sendung Themen auf, die Menschen im Land bewegen. Die Redaktion konfrontiert Politiker und Politikerinnen mit unangenehmen Fragen, deckt Missstände auf, berichtet über Ärger vor Ort und bringt Ministerinnen und Abgeordnete mit Bürger*innen ins Gespräch. „Zur Sache Baden-Württemberg!“ soll sich zur Dialog-Plattform für Politik in Baden-Württemberg entwickeln. Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg: „Wir wollen in einem Klima zunehmender Gereiztheit unseren Beitrag dazu leisten, Menschen miteinander in Austausch zu bringen: Durchaus kontrovers, aber mit Respekt vor anderen Meinungen.“

„Zur Sache Baden Württemberg“ will „Themen anpacken, die uns alle bewegen“

Florian Weber, der auch Gastgeber der Quizsendung „Meister des Alltags“ ist, freut sich auf die neue Aufgabe als Moderator des Politikmagazins: „Ich komme gern auf den Punkt. Deshalb freue ich mich riesig, in Zukunft mit dem Team von ‚Zur Sache, Baden-Württemberg!‘ die Themen anpacken zu dürfen, die uns alle bewegen. Landespolitik, große und kleine Ärgernisse, Themen, die unser Leben verändern und solche, die uns in schwierigen Zeiten Hoffnung geben. ,Zur Sache …‘ ist ein lebendiges Magazin über, aber vor allem mit Menschen. Der Anspruch der besten politischen Journalistinnen und Journalisten im Südwesten ist meine Herausforderung.“ Weber ist in Neckargemünd aufgewachsen und lebt mit seiner Familie im Chiemgau. Bei „Zur Sache Baden-Württemberg!“ löst er Cecilia Knodt ab, die aus privaten Gründen den SWR verlassen wird. Als zweite Moderatorin wird Alexandra Gondorf weiterhin durch die Sendung führen.

Quelle: SWR

Bildquelle: df-zur-sache-bw: SWR