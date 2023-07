„Barbie“ und „Oppenheimer“: Duell der Kino-Giganten steht bevor

Anzeige

Mit „Barbie“ und „Oppenheimer“ kommen nächste Woche zwei heiß erwartete Kinofilme am selben Starttag heraus.

Anzeige

Das Duell der beiden Blockbuster, die zu den größten Kinostarts des Jahres gehören, wird in den Sozialen Medien scherzhaft als „Barbenheimer“ oder „Oppenbarbie“ bezeichnet. Im Internet kursierten zahlreiche Witze über den Parallelstart der zwei so unterschiedlichen Filme.

„Barbie“ und „Oppenheimer“ starten am selben Tag

„Barbie“ von Greta Gerwig ist eine grelle Satire mit pinker Comic-Ästhetik, die davon erzählt, dass die ikonische Puppe (dargestellt von Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) aus ihrer Heimat Barbieland verbannt werden. „Oppenheimer“ von Christopher Nolan ist ein düsterer Thriller über den Erfinder der Atombombe. Durch exzessives Marketing, beteiligte Hollywood-Stars und zwei Kult-Filmemacher ist um beide Filme ein Hype entstanden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zu den Memes, die in scherzhaften Text-Bild-Kombinationen auf das Duell reagierten, gehört etwa der Spruch „I survived Barbenheimer“ in der ikonografischen Schrift der „Barbie“-Marke mit dem Bild einer pinken Atombombe. Ein Twitter-Nutzer erstellte eine „Barbie-Oppenheimer 2024 Wahlkarte“, in der die US-Staaten analog zur Präsidentschaftswahl den Filmen zugeordnet wurden. Die Filme kommen in Deutschland am 20. Juli in die Kinos.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Text: dpa/ Redaktion: JN