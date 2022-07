„Die Supernasen“ kehren als einmaliges Kino-Event zurück

Anzeige

Thomas Gottschalk und Mike Krüger kehren im September als „Die Supernasen“ zurück auf die Leinwand. Geplant ist ein einmaliges Kino-Event.

„Die Supernasen“ feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Bereits im Juni fanden am Wörthersee die großen Festlichkeiten mit prominenten Gästen statt. Zu diesem Anlass bringt Lisa Film den Kultstreifen nun noch einmal für alle Fans zurück in die Kinos. Ausschließlich am 18. September 2022 soll das „Supernasen“-Fan-Event in den deutschen Lichtspielhäusern zu sehen sein.

Wie der aktuellen Ankündigung zu entnehmen ist, sollen sich alle Fans und Interessierten auf jede Menge Bonusmaterial rund um die Wiederaufführung des Films freuen können. So gibt es bei dem Fan-Event etwa Interviews und Gags mit Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Otto Retzer und anderen Mitwirkenden aus den „Supernasen“-Filmen zu sehen. Zudem gibt es Impressionen von der Jubiläumsparty am Wörthersee zu erleben. Komplettiert wird das Rahmenprogramm im Kino von einer neuen Dokumentation namens „Erinnerungen an die Supernasen“.

Weitere Informationen zum Event und zum Ticketverkauf gibt es auf der Website von Lisa Film.

Quelle: Lisa Film

Bildquelle: supernasen: Lisa Film GmbH