„Die Supernasen“: TV-Thementag mit Gottschalk und Krüger startet heute

Anzeige

Zum 40-jährigen Jubiläumsevent widmet Sonnenklar.TV den „Supernasen“-Kultkomödien am 17. Juni einen ganzen Thementag.

Anzeige

Eingebettet ist das Jubiläum, bei dem Stars und Macher der „Supernasen“-Filme mit den Fans am Schlosshotel in Wörthersee gemeinsam feiern, in eine exklusive Österreich-Woche des Reisesenders, wie selbiger mitteilte. Sonnenklar.TV ist am Freitag, 17. Juni, von Beginn an ab 16 Uhr live dabei – und schaltet regelmäßig aus dem Münchner Sendestudio im Rahmen der „Kunath & Co. Holiday Show Extra“ nach Velden, um direkt vom Event zu berichten. Von der Eröffnungszeremonie mit dem örtlichen Musikverein über Live-Interviews mit Stars wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger bis hin zu Erinnerungen an den verstorbenen Produzenten Karl Spiehs gibt es mit den Moderatoren Jan Kunath und Mark Rasch immer wieder exklusive Talk-Übertragungen nach Kärnten, kündigt der Sender an.

Zu den prominenten geladenen Gästen zählen laut Sonnenklar.TV unter anderem Udo Kier, Anja Kruse, Jochen Busse, Hans-Werner Olm, Jürgen von der Lippe, Wolfgang Fiereck, Julia Biedermann, Otto Retzer und Andrea L’Arronge. Des Weiteren sind laut Sender ein Showact mit einem internationalen Überraschungsgast, ein Gesangsauftritt von Mike Krüger sowie eine DJ-Intro mit Thomas Gottschalk während des Live-Events geplant.

Spielfilm-Premiere bei Sonneklar.TV

Nach dem Event feiert der Sender mit „Die Einsteiger“ aus dem Jahre 1985 seine Spielfilm-Premiere. Der populäre Abschluss der Supernasen-Reihe mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger nimmt dabei zahlreiche Anleihen bei berühmten Genreklassikern und führt zu internationalen Drehorten in Niederösterreich, Gran Canaria und Gambia, wie der Sender ausführt.

Mit der Dokumentation „Erinnerungen an die Supernasen“ aus dem Jahr 2022 läuft im Anschluss eine Deutschland-Premiere auf Sonnenklar.TV. In der Hommage an die Gottschalk-Krüger-Kinohits sollen die Zuschauer alles über die Entstehung der vier „Supernasen“-Filme und die Bedeutung des Wörthersees für deren Erfolg erfahren können.

Text: Sonneklar.TV/ Redaktion: JN