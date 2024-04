„Mufasa“: Erster Einblick in die „König der Löwen“-Vorgeschichte

Nachdem „Der König der Löwen“ neu verfilmt wurde, erscheint nun mit „Mufasa“ ein Prequel. Am Montag teilte Disney den ersten Trailer.

„Der König der Löwen“ aus dem Jahr 1994 gehört zu den größten Zeichentrick-Erfolgen der Filmgeschichte und den populärsten Filmen aus dem Hause Disney. Die Musical-Fassung wird auch heute noch auf internationalen Bühnen aufgeführt. Unter anderem wurde die „Hamlet“-Variation über den Rachefeldzug des Löwenjungen Simba gegen seinen intriganten Onkel damals mit zwei Oscars ausgezeichnet, nämlich für die musikalischen Arbeiten von Hans Zimmer, Elton John und Tim Rice. Nachdem Disney in den vergangenen Jahren begonnen hatte, seine größten Hits noch einmal für die große Leinwand zu recyceln, musste auch „Der König der Löwen“ durch die Zweitverwertungskette.

2019 erschien somit eine 3D-animierte Neuverfilmung, die sich in ihrem stilistischen Hyperrealismus eher den Bildern von Natur-Dokus annäherte. Weil Disneys Remake höchst erfolgreich an den Kassen abschnitt, folgt in diesem Jahr nun ein weiterer Nachklapp, nachdem bereits der Zeichentrick-Klassiker mehrere Fortsetzungen und Ableger erhielt.

Darum geht es in „Mufasa: Der König der Löwen“

„Mufasa“, inszeniert von Oscar-Gewinner Barry Jenkins („Moonlight„), soll am 19. Dezember 2024, also pünktlich zur Weihnachtszeit, in den deutschen Kinos starten und vom Aufstieg Mufasas erzählen. Mufasa ist im Original der Vater von Simba und fällt der Intrige seines Bruders Scar zum Opfer. Die Geschichte soll dabei rückblickend erzählt werden: Die Tochter von Simba und Nala erfährt von Rafiki, wie der Löwe Mufasa einst zum König des Landes aufstieg. Auch Timon und Pumbaa sollen dabei wieder mit von der Partie sein, kündigte Disney am Montag an.

Zu den prominenten Sprecherinnen und Sprechern der Rollen gehören Aaron Pierre, Seth Rogen, Donald Glover, Beyoncé und Mads Mikkelsen. Die Musik soll dieses Mal aus der Feder von Lin-Manuel Miranda stammen, welcher insbesondere mit seinem Musical „Hamilton“ zu Weltruhm gelangte.

Den ersten Teaser-Trailer zu „Mufasa: Der König der Löwen“, den Disney veröffentlichte, kann man hier sehen:

