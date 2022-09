Was ist eigentlich ein Off-Sprecher?

Anzeige

In einem ausländischen Film sehen wir nicht nur Schauspieler, wir nehmen im besten Fall auch die Synchronisation wahr. Ohne diese wäre ein Film vermutlich nur mit Untertiteln versehen. Somit könnten wir die Handlung zwar auch verfolgen, doch wären vermutlich vom eigentlichen Filmgeschehen abgelenkt. Manchmal braucht es aber nicht nur Schauspieler, um einen guten Film darzustellen. Oftmals kommen auch Sprecher zum Einsatz, die den Film kommentieren. Diese Sprecher sind als Off-Sprecher bekannt, die dem Film in verschiedenen Weisen mehr Ausdruck verleihen können.

Was macht einen guten Off-Sprecher aus?

Es gibt Millionen von Menschen auf dieser Welt und alle besitzen eine einzigartige Stimme. Personen, die über eine besondere Stimmfarbe verfügen, können mit ihrer Stimme Filme, Serien, Dokumentationen und sogar Hörbücher vertonen. Wichtig ist immer, dass die Stimme zur jeweiligen Situation passt. Daher ist auch beim Off-Sprecher ein Casting wichtig. Somit lässt sich für Filme, Werbespots und Serien ein Erfolgskonzept ausarbeiten. Denn eine angenehme, geeignete Stimme sorgt für Begeisterung beim Zuhörer oder Zuschauer.

Anders als bei der Synchronisation, bei denen der Sprecher den Schauspieler wortgetreu seine Stimme leiht, muss der Off-Sprecher eine erklärende Funktion einnehmen. Das kann in Spielfilmen ebenso wie in Dokus oder Reportagen funktionieren. Dabei begibt sich der Sprecher auf eine Erzählebene und versucht, den Zuschauer oder Zuhörer abzuholen und auf eine Gedankenreise zu schicken. Neben einer aussagekräftigen Stimme ist ebenso die Authentizität der Stimmlage wichtig.

Dabei konzentriert sich der Off-Sprecher auf die Dreharbeiten oder die Handlung des Inhalts. Es ist dabei nicht wichtig, dass der Sprecher mitteilt, was er sieht. Das übernehmen die Zuschauer selbst. Der Off-Sprecher vermittelt vielmehr Wissenswertes, was die Zuschauer oder Zuhörer nicht erkennen oder wahrnehmen können. Es ist also nötig, Informationen zu transportieren, die das Publikum nicht langweilen, sondern effektvoll mitnehmen. Komplexe Sätze und ein schneller Sprachstil sind in diesem Zusammenhang weniger vorteilhaft. Besser ist, sämtliche Infos verständlich und in einem geeigneten Erzählertempo vorzutragen. Nur so kann der Zuhörer und Zuschauer dem Geschehen folgen und bleibt interessiert am Ball.

Wie gelingt es, eine professionelle Off-Voice zu finden?

Tatsächlich kann das Zusammenspiel von Wort, Sprache und Bild auf den Betrachter ziemlich komplex wirken. Umso entscheidender ist es, einen guten Off-Sprecher für das Projekt zu finden. Dieser ist in der Lage ein gutes Erzählmuster zu finden, in das sich das Publikum hineinversetzen kann. Neben wertvollen Informationen gelingt es ihm schließlich auch ein gewisses Maß an Emotionalität mitschwingen zu lassen. Zuhörer und Zuschauer verstehen Zusammenhänge besser und fühlen die Situation. Die Wortwahl und die Art der Übermittlung müssen demnach zum Film, zur Reportage oder zum Hörbuch passen und das Zielpublikum abholen.

Die Wahl des passenden Off-Sprechers ist demnach weder über das Knie zu brechen noch voreilig zu fällen. Oftmals dauert es eine Weile, bis die richtige Stimme gefunden worden ist. Neben Demos können sich Produzenten und Firmen ein gutes Bild vom Off-Sprecher beim persönlichen Gespräch machen. So kann die Stimme in der Realität mit den Beispielen der Tapes ideal verglichen werden. Neben professionellen Off-Sprechern können auch Anfänger eine gute Alternative darstellen. Wichtig ist, alle Eventualitäten abzuwägen, um schließlich die passende Stimme für das Projekt zu finden.

Es ist demnach immer wieder eine Herausforderung, die geeignete Synchronstimme für Schauspieler und Off-Sprecher zu finden. Durch Nachlässigkeit oder Unwissenheit entstehen manchmal weniger gute Ergebnisse, die das gesamte Projekt trüben können. Um nichts dem Zufall zu überlassen, muss eine ausgiebige Planung und ausreichend Zeit für das Casting in Anspruch genommen werden. So entsteht ein Ergebnis auf professioneller Ebene, das auch positiv beim Publikum ankommt.

Bildquelle: Tonstudio Keyboard: © princeoflove/stock.adobe.com