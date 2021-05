Wenn die Kinos öffnen: Diese Blockbuster kommen noch 2021

Anzeige

Das Jahr 2020 markierte einen Tiefpunkt für Kinofans. Blockbuster, die groß angekündigt worden waren, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben oder lediglich bei Streaming-Plattformen veröffentlicht. Nun, da die Impfungen gegen das Corona-Virus jedoch stetig voranschreiten, zeigt sich neue Hoffnung auch für Filmliebhaber: Unzählige Blockbuster sollen noch dieses Jahr auf den großen Leinwänden ausgestrahlt werden. Wir zeigen, mit welchen Highlights Sie dieses Jahr noch rechnen können. Halten Sie also Popcorn und Nachos bereit.

Endlich geht es in die nächste Runde

Die Durststrecke war lang, doch das Warten hat sich gelohnt. Nach einem langen Jahr ohne Filmvergnügen können endlich wieder Kritiken zu aktuellen Kinofilmen durchstöbert, Trailer geschaut und das Heimkino gegen den Kinosaal getauscht werde. Die Filmindustrie hat sich bei den Produktionen an dem Motto „Altbewährtes währt am längsten“ orientiert und zahlreiche Fortsetzungen großer Blockbuster veröffentlicht.

James Bond: No Time To Die

Der Geheimagent James Bond begeistert schon seit Jahrzehnten die Kinofans. Bond entspringt der Feder von Ian Flemings, der eine mehrbändige Buchreihe über die actionreichen Abenteuer des britischen Geheimagenten kreiert hat. 2021 wird nun ein weiterer Roman verfilmt. Im 25. Film mit dem Titel „No Time To Die“ genießt James Bond seinen wohl verdienten Ruhestand, als er von dem CIA-Agenten Felix Leiter kontaktiert wird. Ein Wissenschaftler wurde entführt und gefährliche Technologien gefährden den Fortbestand der Welt. Wird es 007 gelingen, die Bedrohung abzuwenden?

Fast & Furious 9

Die Filmreihe Fast & Furious ist inzwischen bereits zwanzig Jahren alt. Hinter dem großen Erfolg steckt ein recht simples Konzept: waghalsige Stunts mit teuren Autos in Verbindung mit einer Star-Besetzung. Zwar müssen wir in der Fortsetzung auf Dwayne „The Rock“ Johnson und Jason Statham verzichten, dürfen uns aber über tolle Ergänzungen freuen: John Cena, Hellen Mirren und Charlize Theron sind im neusten Abenteuer dabei.

Mission Impossible 7

Als Klassiker der Actionfilme kann ebenfalls die Mission Impossible Reihe bezeichnet werden. Tom Cruise schlüpft nun bereits seit 25 Jahren in die Rolle des Agenten Ethan Hunt, um die Welt vor Bösewichten und Verbrechern zu schützen. Aktuell ist noch nicht ganz klar, welchen Gegnern sich Tom Cruise stellen wird, das Ende von „Mission: Impossible 6 – Fallout“ lässt allerdings darauf schließen, dass die Terrorgruppe namens Apostel weiterhin eine große Rolle spielen wird.

Dune

Mit Werken wie „Sicario“, „Arrival“ und „Blade Runner 2049“ feierte Regisseur Denis Villeneuve bereits weltweit Erfolge. Der Kanadier nimmt sich mit „Dune“ erneut einen Science-Fiction-Stoff vor. Schon Mitte der 80er Jahre zeigte David Lynch Schauspieler Kyle MacLachlan auf dem Wüstenplaneten, nun ist es Timothée Chalamet („Call Me by Your Name“), der in dem hochkarätig besetzten Werk neben Stars wie Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling und Javier Bardem zu sehen ist.

Musikalische Meisterwerke für die gesamte Familie

2021 verspricht zwar eine große Menge Action-, Abenteuer- und Horrorfilme, doch Liebhaber anderer Genres sollen auch nicht zu kurz kommen.

Sing 2

2016 eroberte „Sing“ die Herzen der Kinozuschauer. Der Koala Buster Moon versucht verzweifelt, das Überleben seines Theaters zu sichern und organisiert einen Gesangswettbewerb, der die Kassen zum Klingeln bringen soll. Die Teilnehmer verzaubern mit ihren Stimmen und sorgen mit viel Humor und tiefen Gefühlen für Unterhaltung. Im zweiten Teil hat man die gewohnte Besetzung beibehalten und führt die Geschichte rund um Johnny, Rosita, Meena und Co. fort.

Cinderella

Cinderella ist ein Märchen der Gebrüder Grimm, das bereits unzählige Male verfilmt wurde. Das Waisenmädchen Cinderella lebt zusammen mit Stiefmutter und Stiefschwestern und muss sich täglich mit Schikanen auseinandersetzen. Wie es der Zufall will, trifft das unglückliche Mädchen auf einen Prinzen und verliebt sich Hals über Kopf. Die Neuverfilmung erzählt die allseits bekannte Geschichte Cinderellas aus einer modernen Perspektive. Die Hauptrollen ergatterten Camilla Cabello und Idina Menzel – zwei Sängerinnen mit ausdrucksstarken Stimmen.

West Side Story

Eine Handlung, die immer wieder in Hollywood aufgegriffen wird: Ein Bandenkrieg zwischen zwei verfeindeten Familien und ein verliebtes Pärchen, das zwischen den Stühlen steht. Maria und Tony kehren an die Kinoleinwand zurück und kombinieren starke Emotionen mit packender Spannung. Mit Ansel Elgort, Rachel Zegler und Ria Moreno verspricht die Neuverfilmung ein voller Erfolg zu werden.